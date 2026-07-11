Oswaldo Fernández: ‘Detener justos por pecadores no soluciona la inseguridad’

<b>Eso se hizo, para elaborar un plan de seguridad 2017-2030, participó buena parte de la ciudadanía, organizaciones y profesionales y al día de hoy no se aplica la estrategia</b>Habría que sacarla, reformularla y actualizarla porque esto no es que se haga un plan y que sea permanente, se va actualizando de acuerdo con la dinámica de la criminalidad y la dinámica social. Acuérdate, los grupos criminales van por delante de los estamentos de seguridad, ellos no tienen que pasar por presupuesto o una contraloría para que le permitan comprar las cosas, no tienen que declarar ingresos. Son los que pegan el golpe primero, no lo capturas porque van a robar, esa no es la dinámica, haces la investigación después que ocurrió el delito, siempre llevan una ventaja.