Panamá actualiza su estrategia contra ilícitos financieros acorde con los estándares de GAFI

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), en conjunto con el Banco Mundial, culminó este viernes 10 de julio una jornada de trabajo de tres días para presentar y validar los resultados preliminares de las evaluaciones sectoriales de riesgo sobre personas y estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo. La actividad reunió a más de 70 funcionarios públicos de las instituciones que integran el Sistema Nacional de Prevención.

Esta actualización sirve de insumo estratégico para la formulación de políticas públicas y el diseño de medidas de mitigación, permitiendo que Panamá mantenga un conocimiento actualizado de sus riesgos de cara a futuros procesos de evaluación internacional.

La secretaria técnica de la CNBC, Isabel Vecchio A., resaltó que este proceso continuo fortalece la Evaluación Nacional de Riesgos y contribuye al cumplimiento de la Recomendación 1 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la cual dispone que los países deben identificar, evaluar y comprender sus riesgos para aplicar medidas proporcionales de mitigación. “Conocer nuestros riesgos es el punto de partida para desarrollar políticas públicas efectivas, fortalecer la coordinación institucional y dirigir recursos hacia las áreas de mayor exposición. Estos ejercicios nos permiten tomar decisiones informadas y continuar fortaleciendo la capacidad del Estado para responder a los desafíos que plantean los delitos financieros”, señaló Vecchio.