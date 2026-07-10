​Operación Pandora: 16 aprehendidos a la espera de medidas cautelares

Este viernes 10 de julio continuó la audiencia por el caso Operación Pandora en la sede del Sistema Penal Acusatorio (SPA).

El jueves se legalizó la aprehensión de unas 16 personas, 11 de las cuales son funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), y este viernes se procedió con la imputación de cargos.

Cada caso fue individualizado, por lo que los cargos varían, pero entre ellos están el blanqueo de capitales, la falsificación de documentos y la corrupción de funcionarios.

Se trata de un entramado de corrupción en el que la Fiscalía estima que se perpetró un fraude de unos 40 millones de dólares en la DGI, con la complicidad de funcionarios de la institución. También participaron abogados y representantes de distintas empresas que recibieron dineros provenientes de presuntos créditos fiscales.

Durante la audiencia del viernes, la Fiscalía dio detalles de cómo habría operado el entramado fraudulento.

Funcionarios de la DGI mantuvieron conversaciones con personas del sector privado, coordinando cesiones de crédito. La información fue verificada a través de diligencias de incautación de datos que ya fueron legalizadas en audiencia.

El modus operandi, de acuerdo con la Fiscalía, consistía en paralizar boletas de pago que correspondían a algunos contribuyentes y luego asignarlas a otros.

Algunos sujetos recibieron desde 4 millones hasta 22.1 millones de dólares en distintas transferencias.

El segundo día de audiencia arrancó alrededor de las 2:00 p. m. en la sede del SPA de Plaza Ágora y se extendió hasta la noche, mientras se continuaba con la imputación de cargos.

La audiencia continuó pasada las 7:30 p. m. y, al cierre de esta edición, aún se estaba a la espera de que la jueza estableciera medidas cautelares para los procesados.

Se prevé que este fin de semana continúe la asignación de medidas.