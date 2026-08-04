¿Mipymes en riesgo? Empresarios alertan sobre cierres de negocios

La Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámaras) lanzó una alerta sobre la crisis que atraviesa el parque empresarial del país, marcada por el cierre de negocios en distintas provincias, la caída en las ventas y la burocracia excesiva en trámites de registro. La presidenta de la organización, Alicia Jiménez, subrayó que la situación afecta directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan más del 90% del tejido empresarial panameño y generan la mayor parte del empleo nacional. Jiménez explicó que el diagnóstico realizado por Fedecámaras en las provincias revela un panorama preocupante: plazas comerciales cerradas, restaurantes que han tenido que pasar a la informalidad y empresarios que no encuentran opciones de financiamiento ni apoyo técnico. “Cuando recorremos el país vemos demasiadas plazas comerciales cerradas y restaurantes que han tenido que saltar a la informalidad para sobrevivir. La falta de liquidez del consumidor nacional y las regulaciones excesivas están asfixiando a las micro y pequeñas empresas. Ninguna empresa más puede cerrar en Panamá”, advirtió.

Congreso

Ante este escenario, Fedecámaras anunció la realización del Primer Congreso Nacional MIPYMES 360, que se celebrará el próximo 19 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Nicónos, en Santiago de Veraguas. El evento busca ofrecer soluciones prácticas a los empresarios mediante acceso a financiamiento, digitalización, herramientas de gestión, nuevos mercados y alianzas estratégicas. Jiménez destacó que el congreso será un espacio para “transformar los desafíos en oportunidades”, con paneles sobre liderazgo y sostenibilidad, gestión de talento y cumplimiento fiscal, tecnología e inteligencia artificial, agroindustria y financiamiento. Además, se presentará un nuevo programa de atención directa a las MIPYMES, diseñado para reintegrar a empresas que han caído en la informalidad y devolverlas al circuito formal de la economía.