¿Mipymes en riesgo? Empresarios alertan sobre cierres de negocios

Encuentra más de nuestra cobertura en los resultados de búsqueda.
La Federación de Cámaras de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Fedecámaras) lanzó una alerta sobre la crisis que atraviesa el parque empresarial del país, marcada por el cierre de negocios en distintas provincias, la caída en las ventas y la burocracia excesiva en trámites de registro.
La presidenta de la organización, Alicia Jiménez, subrayó que la situación afecta directamente a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), que representan más del 90% del tejido empresarial panameño y generan la mayor parte del empleo nacional.
Jiménez explicó que el diagnóstico realizado por Fedecámaras en las provincias revela un panorama preocupante: plazas comerciales cerradas, restaurantes que han tenido que pasar a la informalidad y empresarios que no encuentran opciones de financiamiento ni apoyo técnico.
“Cuando recorremos el país vemos demasiadas plazas comerciales cerradas y restaurantes que han tenido que saltar a la informalidad para sobrevivir. La falta de liquidez del consumidor nacional y las regulaciones excesivas están asfixiando a las micro y pequeñas empresas. Ninguna empresa más puede cerrar en Panamá”, advirtió.
Ante este escenario, Fedecámaras anunció la realización del Primer Congreso Nacional MIPYMES 360, que se celebrará el próximo 19 de agosto en el Centro de Convenciones del Hotel Nicónos, en Santiago de Veraguas.
El evento busca ofrecer soluciones prácticas a los empresarios mediante acceso a financiamiento, digitalización, herramientas de gestión, nuevos mercados y alianzas estratégicas.
Jiménez destacó que el congreso será un espacio para “transformar los desafíos en oportunidades”, con paneles sobre liderazgo y sostenibilidad, gestión de talento y cumplimiento fiscal, tecnología e inteligencia artificial, agroindustria y financiamiento.
Además, se presentará un nuevo programa de atención directa a las MIPYMES, diseñado para reintegrar a empresas que han caído en la informalidad y devolverlas al circuito formal de la economía.
La presidenta de Fedecámaras insistió en que la crisis no se supera con discursos, sino con medidas concretas: liquidez, trabajo formal, producción nacional y voluntad política.
“Si el motor de las microempresas se detiene, Panamá se frena. Si las microempresas se dinamizan y se fortalecen, Panamá avanza con equidad y justicia social”, afirmó
El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Juan Arias, respaldó la iniciativa y la calificó como un paso clave para fortalecer el ecosistema emprendedor del país.
“Toda gran empresa nació pequeña. Estas iniciativas contribuyen al desarrollo económico de quienes se atreven a emprender y hacer empresa. Nos sumamos al Congreso Nacional MIPYMES 360 porque creemos que es la forma de dinamizar la economía y generar empleo”, señaló.
Arias recordó que, además del congreso en Veraguas, la CCIAP organiza esta semana un bootcamp de emprendimiento en la capital, con la participación de autoridades y expertos en temas financieros, mercadeo e inteligencia artificial.
Agregó que el evento busca ofrecer a los emprendedores herramientas para transformar sus ideas en negocios sostenibles y fortalecer el ecosistema de innovación.
Ambos dirigentes coincidieron en que el país enfrenta una “prueba de fuego”: reactivar a las micro, pequeñas y medianas empresas para evitar más cierres y frenar el avance del empleo informal.
“El gobierno ha hecho avances en términos macroeconómicos, pero todavía falta mucho para atacar la problemática microeconómica, que es donde realmente se forma la economía del país”, puntualizó Jiménez
La exmagistrada colombiana habla sobre el rol de contrapeso del periodismo, el derecho al olvido, reformas constitucionales y los desafíos de nuevas tecnologías...
Entre recuerdos y escuetas referencias hacia sus adversarios, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, oficializó este domingo su candidatura...
Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 se registró este martes 28 de julio en la prefectura de Kumamoto, al sur de Japón, provocando una emergencia de gran...