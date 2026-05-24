Las 5 claves que marcaron Panamá y el mundo este domingo 24 de mayo

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por hechos políticos, económicos, deportivos y de seguridad este domingo 24 de mayo.

-El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció que unas 96 entidades gubernamentales, incluidos los consejos provinciales, iniciarán este lunes 25 de mayo las consultas presupuestarias correspondientes al período fiscal 2027, como parte del proceso de planificación financiera del Estado.

-Una balacera registrada durante un concierto del cantante panameño El Tachi en Chitré, provincia de Herrera, dejó como saldo una persona fallecida y dos heridas la noche del sábado. Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del hecho violento.

-El deporte panameño celebró un resultado histórico luego de que el equipo masculino de espada de Panamá alcanzara la posición 14 del mundo en la Copa Mundial de Berna 2026, celebrada en Suiza, compitiendo entre 41 países participantes.

-El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, condenó “en los términos más enérgicos” el llamado del grupo Hezbolá para derrocar al gobierno democráticamente elegido del Líbano, al considerar que estas declaraciones representan un riesgo para la estabilidad regional.

-Pakistán, al menos 29 personas murieron y otras 102 resultaron heridas tras un ataque con explosivos contra un tren de cercanías en la ciudad de Quetta, ubicada en el oeste del país, según reportaron autoridades policiales.