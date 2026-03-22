Panamá impulsa alianza del Sur Global en el Primer Foro de Alto Nivel CELAC-África

El jefe de la diplomacia panameña también resaltó que la Agenda 2063 de la Unión Africana y las prioridades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños convergen en objetivos comunes como la transformación productiva, la innovación, la justicia climática y la prosperidad compartida.En ese contexto, afirmó que <b>Panamá apuesta por consolidar una alianza estratégica duradera entre ambas regiones, más allá de encuentros puntuales.</b><i> 'Este foro no debe ser un evento, sino el inicio de una relación que equilibre el sistema internacional y coloque a nuestros pueblos en el centro de las decisiones'</i>, sostuvo.Durante la jornada, <b>Martínez-Acha mantuvo reuniones bilaterales con representantes de países como Costa Rica, Ghana y Burundi,</b> en las que reiteró la importancia de articular una voz común frente a desafíos globales como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la transición energética y la desigualdad.Finalmente, evocó el legado de Nelson Mandela para enfatizar la importancia de la cooperación internacional: <i>'La humanidad se engrandece cuando todos avanzan juntos',</i> concluyó.