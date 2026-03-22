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Panamá impulsa alianza del Sur Global en el Primer Foro de Alto Nivel CELAC-África

Martínez-Acha mantuvo reuniones bilaterales con representantes de países como Costa Rica, Ghana y Burundi.
Martínez-Acha mantuvo reuniones bilaterales con representantes de países como Costa Rica, Ghana y Burundi. Cedida
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Leiny Pérez
  • 22/03/2026 12:54
El canciller Javier Martínez-Acha Vásquez afirmó en el Foro CELAC–África que ambas regiones están llamadas a redefinir el rumbo global mediante una cooperación más equitativa

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, aseguró que África, América Latina y el Caribe están construyendo una nueva etapa de cooperación internacional basada en el fortalecimiento del llamado Sur Global.

Durante su intervención en el Primer Foro de Alto Nivel CELAC-África, celebrado en Bogotá, el canciller, en representación del presidente José Raúl Mulino, destacó que ambas regiones constituyen “una reserva moral, cultural y humana capaz de redefinir el rumbo del siglo XXI”.

El encuentro, liderado por el mandatario colombiano Gustavo Petro y con la participación de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi, reunió a delegaciones de más de 40 países, que en conjunto representan cerca de 2.000 personas.

Martínez-Acha subrayó que ambas regiones “no quieren ser espectadores del desarrollo global, sino protagonistas”, y llamó a consolidar una cooperación basada en el respeto mutuo, la equidad y la corresponsabilidad.

”Debemos actuar juntos, con decisión, con inteligencia, con cooperación real”, expresó el canciller, al tiempo que defendió el fortalecimiento del derecho internacional, el multilateralismo y una mayor participación de estas regiones en la gobernanza global.

El canciller llamó a consolidar una cooperación basada en el respeto mutuo.
El canciller llamó a consolidar una cooperación basada en el respeto mutuo. Cedida

El jefe de la diplomacia panameña también resaltó que la Agenda 2063 de la Unión Africana y las prioridades de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños convergen en objetivos comunes como la transformación productiva, la innovación, la justicia climática y la prosperidad compartida.

En ese contexto, afirmó que Panamá apuesta por consolidar una alianza estratégica duradera entre ambas regiones, más allá de encuentros puntuales. “Este foro no debe ser un evento, sino el inicio de una relación que equilibre el sistema internacional y coloque a nuestros pueblos en el centro de las decisiones”, sostuvo.

Durante la jornada, Martínez-Acha mantuvo reuniones bilaterales con representantes de países como Costa Rica, Ghana y Burundi, en las que reiteró la importancia de articular una voz común frente a desafíos globales como el cambio climático, la inseguridad alimentaria, la transición energética y la desigualdad.

Finalmente, evocó el legado de Nelson Mandela para enfatizar la importancia de la cooperación internacional: “La humanidad se engrandece cuando todos avanzan juntos”, concluyó.

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