Panamá impulsa alianza del Sur Global en el Primer Foro de Alto Nivel CELAC-África

El ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, aseguró que África, América Latina y el Caribe están construyendo una nueva etapa de cooperación internacional basada en el fortalecimiento del llamado Sur Global.

Durante su intervención en el Primer Foro de Alto Nivel CELAC-África, celebrado en Bogotá, el canciller, en representación del presidente José Raúl Mulino, destacó que ambas regiones constituyen “una reserva moral, cultural y humana capaz de redefinir el rumbo del siglo XXI”.

El encuentro, liderado por el mandatario colombiano Gustavo Petro y con la participación de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva y Yamandú Orsi, reunió a delegaciones de más de 40 países, que en conjunto representan cerca de 2.000 personas.

Martínez-Acha subrayó que ambas regiones “no quieren ser espectadores del desarrollo global, sino protagonistas”, y llamó a consolidar una cooperación basada en el respeto mutuo, la equidad y la corresponsabilidad.

”Debemos actuar juntos, con decisión, con inteligencia, con cooperación real”, expresó el canciller, al tiempo que defendió el fortalecimiento del derecho internacional, el multilateralismo y una mayor participación de estas regiones en la gobernanza global.