Panamá suma nuevas medallas en judo y lucha en Suramericanos de la Juventud

Panamá continúa ampliando su medallero en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, tras las destacadas actuaciones de los atletas Adrián Holguín y Mía Arrocha, quienes aportaron preseas en judo y lucha, respectivamente.

El judoca Adrián Holguín, en la categoría de -81 kilogramos, conquistó medalla de bronce, convirtiéndose en la sexta presea para el país en la cita regional. Según informó el Comité Olímpico de Panamá, Holguín avanzó con solidez en la competencia.

En su recorrido, el panameño derrotó en cuartos de final al argentino Ulises Calle. Luego, en semifinales, cayó ante el colombiano Daniel Palomino. Sin embargo, en el combate por el tercer lugar, se impuso al paraguayo Elías Verón para asegurar el podio.

“¡Judo alcanza nueva medalla de bronce en Panamá 2026!”, destacó el Comité Olímpico de Panamá en sus redes sociales.

En otra disciplina, la luchadora Mía Arrocha logró medalla de plata en la categoría de 57 kilogramos de lucha libre, tras una destacada participación a lo largo del torneo.

Arrocha superó a Clara Ramírez por forfeit, venció 4-0 a Noelia Mamani y se impuso en semifinales ante Laynne Ferreira. En la final, cayó 0-4 frente a Alejandra Serrano, resultado que le aseguró el segundo lugar del podio.

“¡Gran desempeño! ¡Dejando en alto el nombre del país!”, resaltó el organismo deportivo.

Ambos resultados reflejan el avance de la delegación panameña, consolidando su presencia en el medallero y destacando el talento emergente en disciplinas de combate.