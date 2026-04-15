Panamá suma nuevas medallas en judo y lucha en Suramericanos de la Juventud

Panamá continúa ampliando su medallero en los <b><a href="/tag/-/meta/juegos-suramericanos-de-la-juventud">IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026</a></b>, tras las destacadas actuaciones de los atletas <b>Adrián Holguín</b> y <b>Mía Arrocha</b>, quienes aportaron preseas en judo y lucha, respectivamente.El judoca <b>Adrián Holguín</b>, en la categoría de <b>-81 kilogramos</b>, conquistó <b>medalla de bronce</b>, convirtiéndose en la sexta presea para el país en la cita regional. Según informó el <a href="/tag/-/meta/cop-comite-olimpico-de-panama">Comité Olímpico de Panamá</a>, Holguín avanzó con solidez en la competencia.En su recorrido, el panameño derrotó en cuartos de final al argentino <b>Ulises Calle</b>. Luego, en semifinales, cayó ante el colombiano <b>Daniel Palomino</b>. Sin embargo, en el combate por el tercer lugar, se impuso al paraguayo <b>Elías Verón</b> para asegurar el podio.<i>'¡Judo alcanza nueva medalla de bronce en Panamá 2026!'</i>, destacó el <b>Comité Olímpico de Panamá </b>en sus redes sociales.En otra disciplina, la luchadora <b>Mía Arrocha</b> logró <b>medalla de plata</b> en la categoría de 57 kilogramos de lucha libre, tras una destacada participación a lo largo del torneo.Arrocha superó a <b>Clara Ramírez </b>por <i>forfeit</i>, venció 4-0 a <b>Noelia Mamani</b> y se impuso en semifinales ante <b>Laynne Ferreira</b>. En la final, cayó 0-4 frente a <b>Alejandra Serrano</b>, resultado que le aseguró el segundo lugar del podio.<i>'¡Gran desempeño! ¡Dejando en alto el nombre del país!'</i>, resaltó el organismo deportivo.Ambos resultados reflejan el avance de la delegación panameña, consolidando su presencia en el medallero y destacando el talento emergente en disciplinas de combate.