Panamá gana doble oro en lucha femenina en Suramericanos 2026

Panamá sumó dos medallas de oro en lucha libre femenina durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en una jornada marcada por el protagonismo de sus atletas y el respaldo del público local.

La luchadora Aisha Williams se alzó con el primer lugar en la categoría de 73 kilogramos, tras imponerse en la final de su división. La atleta celebró con entusiasmo el triunfo, en una competencia que reflejó su preparación y constancia.

En la fase de grupos, Williams venció por superioridad técnica a la argentina Selena Cabral y luego superó a la ecuatoriana Geovanna Sevillano; avanzó a semifinales, donde derrotó 6-0 a la peruana Chelse Carhuallanqui, y en la final se impuso 7-4 a la venezolana Perla Peña.

“Una presea que refleja el talento y la constancia de nuestras luchadoras panameñas”, destacó el Comité Olímpico de Panamá en sus redes sociales.

A este resultado se sumó Yumaira Rusell, quien conquistó la medalla de oro en la categoría de 65 kilogramos. Su victoria adquiere un valor especial al tratarse del primer campeonato en casa dentro de esta disciplina en el torneo juvenil.

Rusell venció en cuartos de final a la chilena Fernanda Riffo; en semifinales se impuso 8-5 a la brasileña Maria Luciano y, en la final, derrotó 9-2 a la ecuatoriana Allison Ojeda.

“¡Una medalla histórica! [...] ¡Primer campeonato en casa!”, se resaltó tras su triunfo.

Los resultados consolidan el desempeño de Panamá en la lucha libre femenina y evidencian el crecimiento de nuevas generaciones de atletas en competencias internacionales.