Panamá gana doble oro en lucha femenina en Suramericanos 2026

Panamá sumó dos medallas de oro en lucha libre femenina durante los<b> <a href="/tag/-/meta/juegos-suramericanos-de-la-juventud">IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026</a></b>, en una jornada marcada por el protagonismo de sus atletas y el respaldo del público local.La luchadora <b>Aisha Williams</b> se alzó con el primer lugar en la categoría de <b>73 kilogramos</b>, tras imponerse en la final de su división. La atleta celebró con entusiasmo el triunfo, en una competencia que reflejó su preparación y constancia.En la fase de grupos, Williams venció por superioridad técnica a la argentina <b>Selena Cabral </b>y luego superó a la ecuatoriana<b> Geovanna Sevillano</b>; avanzó a semifinales, donde derrotó 6-0 a la peruana <b>Chelse Carhuallanqui</b>, y en la final se impuso 7-4 a la venezolana <b>Perla Peña</b>.<i>'Una presea que refleja el talento y la constancia de nuestras luchadoras panameñas'</i>, destacó el <b><a href="/tag/-/meta/cop-comite-olimpico-de-panama">Comité Olímpico de Panamá</a></b> en sus redes sociales.A este resultado se sumó <b>Yumaira Rusell</b>, quien conquistó la medalla de oro en la categoría de <b>65 kilogramos</b>. Su victoria adquiere un valor especial al tratarse del primer campeonato en casa dentro de esta disciplina en el torneo juvenil.Rusell venció en cuartos de final a la chilena <b>Fernanda Riffo</b>; en semifinales se impuso 8-5 a la brasileña <b>Maria Luciano</b> y, en la final, derrotó 9-2 a la ecuatoriana <b>Allison Ojeda</b>.<i>'¡Una medalla histórica! [...] ¡Primer campeonato en casa!'</i>, se resaltó tras su triunfo.Los resultados consolidan <b>el desempeño de Panamá en la lucha libre femenina</b> y evidencian el crecimiento de nuevas generaciones de atletas en competencias internacionales.