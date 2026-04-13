Farruko y el talento panameño brillan en la inauguración de los Juegos Suramericanos

La inauguración de los <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/deportes/se-inauguran-oficialmente-los-iv-juegos-suramericanos-de-la-juventud-HF21537880" target="_blank">IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026</a></b> convirtió al Estadio Rommel Fernández en un escenario vibrante donde el deporte y la música se fusionaron en una noche llena de energía y cultura.El artista puertorriqueño <b><a href="/tag/-/meta/farruko">Farruko</a></b> fue el invitado internacional encargado de encender el espectáculo, interpretando algunos de sus temas más conocidos ante atletas y público asistente, quienes corearon cada presentación.La velada también destacó por la participación de reconocidos artistas panameños como <b>Jhonathan Chávez, Margarita Henríquez, Doralis Mela y Osvaldo Ayala, </b>quienes aportaron el sabor local con presentaciones que resaltaron la identidad cultural del país.Ataviados con trajes típicos, junto a un grupo de empolleradas, los artistas nacionales ofrecieron un espectáculo que exaltó las tradiciones panameñas, combinando ritmos folclóricos con una puesta en escena colorida y representativa.La ceremonia no solo marcó el inicio de esta cita deportiva internacional, sino que también posicionó a Panamá como un punto de encuentro cultural, donde el talento local e internacional se unió para celebrar la juventud, el deporte y la diversidad.