  1. Inicio
  2. >  Vida y cultura
Vida y cultura
PANAMÁ

Farruko y el talento panameño brillan en la inauguración de los Juegos Suramericanos

El talento panameño y Farruko marcan apertura de los Juegos Suramericanos.
El talento panameño y Farruko marcan apertura de los Juegos Suramericanos. Tomada de redes sociales / @copteamperu
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/04/2026 08:23
Música internacional y talento panameño marcaron la apertura de los Juegos Suramericanos.

La inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 convirtió al Estadio Rommel Fernández en un escenario vibrante donde el deporte y la música se fusionaron en una noche llena de energía y cultura.

El artista puertorriqueño Farruko fue el invitado internacional encargado de encender el espectáculo, interpretando algunos de sus temas más conocidos ante atletas y público asistente, quienes corearon cada presentación.

La velada también destacó por la participación de reconocidos artistas panameños como Jhonathan Chávez, Margarita Henríquez, Doralis Mela y Osvaldo Ayala, quienes aportaron el sabor local con presentaciones que resaltaron la identidad cultural del país.

Ataviados con trajes típicos, junto a un grupo de empolleradas, los artistas nacionales ofrecieron un espectáculo que exaltó las tradiciones panameñas, combinando ritmos folclóricos con una puesta en escena colorida y representativa.

La ceremonia no solo marcó el inicio de esta cita deportiva internacional, sino que también posicionó a Panamá como un punto de encuentro cultural, donde el talento local e internacional se unió para celebrar la juventud, el deporte y la diversidad.

Panamá abre los Juegos Suramericanos con desfile y encendido de la antorcha

La ceremonia inaugural de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 reunió a destacadas autoridades en el Estadio Rommel Fernández, entre ellas el presidente de la República, José Raúl Mulino, la primera dama Maricel de Mulino, ministros de Estado y la presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Coventry.

El acto inició con la entonación del Himno Nacional de Panamá, dando paso al desfile de las 15 delegaciones participantes. Los equipos de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela realizaron la tradicional vuelta olímpica, marcando uno de los momentos más representativos de la noche.

Uno de los instantes más simbólicos fue el recorrido de la antorcha, escoltada por el atleta olímpico Alonso Edward, quien posteriormente la entregó a los medallistas olímpicos Irving Saladino y Atheyna Bylon, encargados de llevar la llama hasta su destino final.

Con este acto, Panamá se consolida como epicentro del deporte juvenil del continente, al albergar esta cita que se desarrolla del 12 al 25 de abril de 2026. Más de 2,000 atletas, con edades entre los 14 y 17 años, compiten en Ciudad de Panamá en más de 20 disciplinas, demostrando su talento y espíritu competitivo en distintas sedes del país.

VIDEOS
Lo Nuevo