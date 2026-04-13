Farruko y el talento panameño brillan en la inauguración de los Juegos Suramericanos

La inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 convirtió al Estadio Rommel Fernández en un escenario vibrante donde el deporte y la música se fusionaron en una noche llena de energía y cultura.

El artista puertorriqueño Farruko fue el invitado internacional encargado de encender el espectáculo, interpretando algunos de sus temas más conocidos ante atletas y público asistente, quienes corearon cada presentación.

La velada también destacó por la participación de reconocidos artistas panameños como Jhonathan Chávez, Margarita Henríquez, Doralis Mela y Osvaldo Ayala, quienes aportaron el sabor local con presentaciones que resaltaron la identidad cultural del país.

Ataviados con trajes típicos, junto a un grupo de empolleradas, los artistas nacionales ofrecieron un espectáculo que exaltó las tradiciones panameñas, combinando ritmos folclóricos con una puesta en escena colorida y representativa.

La ceremonia no solo marcó el inicio de esta cita deportiva internacional, sino que también posicionó a Panamá como un punto de encuentro cultural, donde el talento local e internacional se unió para celebrar la juventud, el deporte y la diversidad.