Se inauguran oficialmente los IV Juegos Suramericanos de la Juventud

Panamá brilló por todo lo alto en el estadio Rommel Fernández con el inicio de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026. El estadio Rommel Fernández fue sede del acto de inauguración que da por oficial el inicio de este certamen.

Al recinto se apersonaron cientos de aficionados, así como también personalidades deportivas, políticas y altos directos de la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR). Al recinto deportivo también se presentó el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino.

El acto de inauguración inició con la entonación del himno nacional de Panamá y posteriormente comenzaron a desfilar las 15 diferentes delegaciones de los países participantes.

Los equipos de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Curazao, Ecuador, Guyana, Panamá, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela hicieron la vuelta olímpica en el estadio Rommel Fernández.

Panamá, al ser la delegación sede, fue la última en salir por el túnel. Una vez el equipo salió, los asistentes al Rommel Fernández se levantaron y aplaudieron a sus atletas con muchos gritos de aliento, siendo un momento emotivo para el deporte nacional.

Los actos protocolares continuaron, hasta que llegó el punto en que el mandatario, José Raúl Mulino se levantó expresó la frase “oficialmente quedan inaugurados los IV Juegos Suramericanos de la Juventud”.

La presidenta del Comité Olímpico Internacional, Kirsty Leigh Coventry, dejó un mensaje para los atletas y toda la nación panameña en la que destacó que esta es una oportunidad para que Panamá siga creciendo a nivel deportivo.

Uno de los momentos cumbres del acto de inauguración fue cuando la antorcha de los juegos hizo su recorrido en el estadio Rommel Fernández, siendo este el último punto que hizo la antorcha con la llama que provino de Argentina. Esta hizo un recorrido por todo el país hasta llegar al recinto deportivo.

La antorcha fue escoltada por el atleta olímpico y medallista de plata en el Campeonato Mundial de Atletismo, Alonso Edward. Seguidamente el atleta cedió la antorcha a los medallistas olímpicos, Irving Saladino y Atheyna Bylon, quienes juntos llevaron la antorcha con la llama a su destino final.

Durante el acto también se dieron cita artistas nacionales como Osvaldo Ayala, así como también piezas artísticas que destacaron la cultura panameña y nuestro folklore.

Por último pero no menos importante, se dio cita a esta fiesta el artista internacional puertorriqueño, Farruko, quien puso a bailar a todo el estadio Rommel Fernández.

Con este acto, se dio por iniciada oficialmente los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, siendo este un evento histórico para nuestro país y el cual se estará desarrollando del 12 al 25 de abril.