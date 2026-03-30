Farruko será parte de la inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

El artista puertorriqueño Farruko fue confirmado como invitado especial en la ceremonia de inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se celebrará el domingo 12 de abril a partir de las 6:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.

El anuncio lo realizó el comité organizador del evento, destacando la participación del reconocido cantante urbano como uno de los momentos más esperados de la jornada inaugural.

Según detalló el propio artista, esta presentación será una oportunidad para celebrar la música, el deporte y la cultura, en lo que describió como su “segunda casa”, en referencia a Panamá.