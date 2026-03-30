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PANAMÁ

Farruko será parte de la inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026

Farruko encabezará la ceremonia de inauguración de Panamá 2026
Farruko encabezará la ceremonia de inauguración de Panamá 2026 @farruko
Por
Emiliana Tuñón
  • 30/03/2026 10:46
Música, deporte y cultura se unirán con la presentación de Farruko en la ceremonia inaugural de Panamá 2026

El artista puertorriqueño Farruko fue confirmado como invitado especial en la ceremonia de inauguración de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se celebrará el domingo 12 de abril a partir de las 6:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández.

El anuncio lo realizó el comité organizador del evento, destacando la participación del reconocido cantante urbano como uno de los momentos más esperados de la jornada inaugural.

Según detalló el propio artista, esta presentación será una oportunidad para celebrar la música, el deporte y la cultura, en lo que describió como su “segunda casa”, en referencia a Panamá.

Más de 2,000 atletas llegarán a Panamá para los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026

Panamá se prepara para convertirse en el centro del deporte juvenil del continente al ser sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, que se desarrollarán del 12 al 25 de abril de 2026.

Durante este importante evento, más de 2,000 atletas, con edades comprendidas entre los 14 y 17 años, llegarán desde 15 países para competir en la Ciudad de Panamá. Los jóvenes deportistas participarán en más de 20 disciplinas, mostrando su talento y espíritu competitivo en distintas sedes del país.

Como parte de las actividades previas al evento, la antorcha olímpica se encuentra actualmente recorriendo distintos puntos del país, llevando el espíritu deportivo a diversas comunidades antes del inicio oficial de la competencia.

La realización de estos juegos posiciona a Panamá como un destacado epicentro deportivo en la región, fortaleciendo su proyección internacional y promoviendo el desarrollo del deporte entre las nuevas generaciones.

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