Panamá ya está lista para los Juegos Suramericanos de la Juventud

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud están a punto de iniciar y Panamá será sede este evento importante para la nueva generación de deportistas que viene asomándose.

El estadio Rommel Fernández será el epicentro de esta ceremonia de apertura el cual se celebrará este 12 de abril. Lo importante de esto es que Panamá será nuevamente sede de unos de los eventos más importantes en cuanto a unos Juegos se refiere. Tuvieron que pasar 56 años para que el país fuera sede de unos Juegos, la última vez fue nuestro país fue sede de un evento como este fue en 1970 con los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Durante la ceremonia de apertura se darán cita más de 500 artistas invitados, siendo gran parte de este elenco un grupo artístico joven así como los atletas del certamen.

A pesar de esta gran fiesta que se vive en el país, hay que resaltar que Panamá no era la primera opción para albergar estos juegos. Argentina era la primera opción, pero declinaron la opción de ser sede. En ese momento Panamá alzó la mano para organizar estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

En concreto, para la ceremonia de apertura, todas las delegaciones tendrán su recorrido por el estadio en la que habrán momentos estelares durante la misma.

El talento nacional se tomó en cuenta para la parte artística de esta ceremonia y se confirmó que entre los grupos y artísticas invitados estarán la Red Nacional de Orquesta de MiCultura, el Ballet Nacional, Margarita Enríquez, Ricardo Velázquez, Farruko, entre otros.

Durante la conferencia de prensa previo al partido, también se dieron detalles sobre la seguridad en el evento.

El Mayor Gabriel González de la Policía Nacional señaló que habrán más de 400 unidades de seguridad entre ellos agentes de la Policía Nacional, bomberos, entre otros estamentos de seguridad.

Cabe destacar que no habrá estacionamientos disponibles dentro de la ciudad deportiva Irving Sandino en la ceremonia de apertura, y se recomendó el uso de las rutas especiales de metrobus que instauró la empresa MiBus.

Durante la conferencia de prensa también estuvo Aname Orillac, directora general de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, quien destacó que “desde el día que nos dijeron que seríamos sede de estos juegos, ODESUR nos ha estado apoyando en todo momento”.

“Estamos satisfechos con el agradecimiento que nos han dado los jefes de misión y eso nos hace creer que Panamá ya está listo. Muchos de los atletas extranjeros ya están en el país, felices y emocionados por la ceremonia de apertura. Estamos haciendo historia en nuestro país. Espero que muchos panameños vengan y nos acompañen durante estos 13 días en la que los atletas estarán participando. Sé que estos juegos estarán a otro nivel”, precisó Orillac.

Por otra parte, Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá fue sincera en cuanto a la organización de estos juegos.

“Debo ser honesta, esto no es imaginado, fue todo planificado. Queremos dejar un legado, desde un punto de vista social, deportivo...cuando nos sentamos a planificar el concepto y la inspiración de los juegos ha salido bien todo. Hemos construido un legado que hemos visualizado constantemente”, enfatizó Young.

El director general de Pandeportes, Miguel Ordóñez admitió que “para nosotros fue muy claro que esta era nuestra meta. Ser sede de estos juegos, es un paso de ese plan estratégico para dejar un legado. Los líderes que pueden impactar son aquellos que pueden dejar un legado y eso es lo que queremos. Cuando Panamá fue sede de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 1970 dejaron legados importantes como el estadio Rommel Fernández, antes conocido como el estadio revolución”.

La ceremonia de apertura de estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud se llevará a cabo este domingo 12 de abril en el estadio Rommel Fernández.

Más de 1000 atletas de 15 países diferentes competirán en los 22 deportes de estos juegos. Todos ellos se darán cita en la Ciudad de Panamá del 12 al 25 de abril.