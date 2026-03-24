¿Por dónde pasará la llama de los Juegos Suramericanos de la Juventud en Panamá? Aquí la guía completa

Por otra parte, el director de Pandeportes, Miguel Ordoñez resalto que “lo más importante y lo que dejará un legado serán estos juegos. No hemos dimensionado el impacto que dejará al país. Hemos hecho un esfuerzo y una inversión para estos juegos suramericanos. Además de un enfoque en tema de infraestructura que ayudará al país en un futuro. Estuve en Paris 2024 y cuando uno ve estos proyectos, te crea un sentimiento de pertenencia”.

“Es un día especial porque iniciamos este recorrido con mucho orgullo. Queremos que las personas sepan la importancia de tener estos juegos en nuestro país. Estos chicos serán la generación que estén en Brisbane 2032. Estos juegos son para darle la oportunidad a esos atletas a que sean mejores ciudadanos y mejores personas”, resaltó Young.

Como parte de la tradición, se realizará un recorrido de la antorcha junto con el fuego sudamericano en varios sectores emblemáticos de todo el país. La presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP), Damaris Young reconoció que este es un momento importante para el país de cara a esta cita.

Panamá es sede de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 y es por ello que el país se prepara para este magno proyecto en el que miles de atletas aterrizarán a nuestro país a competir en las diferentes disciplinas.

Ruta de la antorcha

El camino de la antorcha de estos juegos iniciará este viernes 27 de marzo en el Aeropuerto Marcos A. Gelabert en Albrook con la llama sudamericana proveniente de Rosario, Argentina, el cual la traerá la directora de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, Anamae Orillac.

La misma será recibida por el presidente de la República de Panamá, José Raúl Mulino e inmediatamente la antorcha pondrá rumbo hacia Chiriquí. En este día también se dará a conocer el tema oficial de los juegos.

El sábado 28 de marzo la antorcha hará su recorrido por Bocas del Toro, concretamente en el sector de Changuinola. Se destacó que la comarca Ngöbe Buglé tendrá la oportunidad de vivir este momento histórico cuando pase la antorcha el domingo 29 de marzo.

Para el 30 de marzo pasará por la provincia de Veraguas, mientras que el 31 de marzo hará una visita por Los Santos, concretamente en el distrito de Pedasí, lugar donde se tendrá la subsede de estos juegos en Playa Venao con la disciplina del surf.

La antorcha igualmente estará en la Villa de Los Santos y por Las Tablas. El 4 de abril llegará a la provincia de Coclé, recorriendo el Parque 8 de Diciembre y el Valle de Antón.

El 5 de abril estará en Panamá Oeste, concretamente en La Chorrera y posteriormente se trasladará a Colón. El 7 de abril recorrerá la comarca de Guna Yala, mientras que 8 de abril arribará a Darién, justamente en el sector de Metetí.

Por último, la antorcha llegará la Panamá el 9 de abril, recorriendo varios sitios emblemáticos como el Casco Viejo, el Puente de Las Américas, Canal de Panamá, entre otros barrios. El 12 de abril llegará al estadio Rommel Fernández para la ceremonia de inauguración.

Ese día hará la presentación y el desfile de todas las delegaciones que participarán en los juegos, así como también se espera que se presenten artistas importantes durante la ceremonia. Recordar que estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud se realizarán entre el 12 y 25 de abril del 2026.