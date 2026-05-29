OTAN condena ataque de dron ruso en territorio de Rumania

La guerra entre Rusia y Ucrania parece haber tomado fuerza nuevamente cuando un dron ruso impactó en un en un edificio residencial en la cuidad de Galati, al este de Rumania, provocando un incendio y dejando al menos dos personas heridas, generando una fuerte reacción de la OTAN y la Unión Europea, que calificaron el hecho como una nueva escalada del conflicto entre ambos países.

Según dió a conocer el medio BBC, el dron explotó al impactar el décimo piso del edificio residencial, lo que obligó a evacuar a unas 70 personas mientras equipos de emergencia controlaban el incendio. Las dos personas lesionadas presentaban heridas leves y fueron trasladadas a un hospital de la localidad.

Galati, donde ocurrió el hecho, es una cuidad ubicada cerca de la frontera con Ucrania, y de los puertos ucranianos Reni e Izmail, zonas que han sido frecuentemente atacadas por drones desde el incio del conflicto de ambos países.

Según la BBC, el Ministerio de Defensa de Rumania indicó que dos aviones F-16 fueron desplegados tras detectarse el dron en el área. Sin embargo, las autoridades explicaron que el ejército rumano tiene restricciones para abrir fuego si ello implica ingresar al espacio aéreo ucraniano.

El secretario general de la OTAN, , aseguró que “el comportamiento imprudente de Rusia es un peligro para todos” y reiteró que la alianza está preparada para defender “cada centímetro del territorio aliado”.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea, afirmó que la guerra impulsada por Rusia “ha cruzado otra línea”, dió a conocer la BBC. El presidente rumano, , calificó el ataque como “el incidente más grave” que ha afectado territorio rumano desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania.