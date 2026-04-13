Juegos Suramericanos: Panamá se lleva dos preseas y se mete en el medallero

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 siguen su curso y Panamá ya dice presente en el medallero de la competición. Danna de León y Eydan Lezcano lograron respectivamente una medalla de bronce en judo y lucha.

Ian González participó en la categoría de -55kg masculino y cayó en el combate por la presea de bronce contra el brasileño Mohammad Hauache. Mientras que de León superó a la ecuatoriana Daniela Rodríguez y se llevó la medalla de bronce.

En lucha, Eydan Lezcano obtuvo la segunda medalla para Panamá, siendo de bronce al vencer Leonardo Rodríguez de Venezuela.

En esta disciplina también participaron Adrián González, Wesly González, Henry López

Por otra parte, la selección masculina de fútbol debutó en los Juegos Suramericanos de la Juventud en el Centro de Alto Rendimiento con derrota ante Paraguay. El combinado sub-20 cayó ante los paraguayos 3-1. Osmar Sosa con doblete y un autogol de Arian Reyes fueron las anotaciones por parte del cuadro sudamericano, mientras que por Panamá descontó Joseph Choy.

De manera simultánea, jugó la selección femenina de futsala, cayendo ante Argentina. Más tarde en este mismo escenario fue el turno de la rama masculina en el futsala. Panamá se enfrentó a Paraguay y empataron 1-1 con anotaciones de José Almoguea para los panameños y Mathias Acosta para los paraguayos.

Las acciones de los Juegos Suramericanos de la Juventud continuarán este martes 14 de abril.