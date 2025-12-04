Juegos Bolivarianos: Panamá cosecha importantes triunfos en Perú

Recientemente, la delegación panameña celebró la presea de plata de <b>Cristal Cuervo</b> al terminar en el segundo lugar en la final de la prueba de los 400 metros planos con un tiempo de 53.96 segundos.Por otra parte, la delegación de judo le dio al equipo cuatro medallas. <b>Némesis Candelo (oro), Lilian Cordones (bronce), Bernabé Vergara (bronce) y Ronal González (bronce)</b> destacaron en estos juegos con sus respectivas medallas.La acción de los panameños continuará en los próximos días, mientras que la culminación de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima será este 7 de diciembre.