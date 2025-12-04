Juegos Bolivarianos: Panamá cosecha importantes triunfos en Perú

Los XX Juegos Bolivarianos en Ayacucho-Lima 2025 ha dejado resultados positivos para la delegación panameña que en estos momentos continúa disputando el certamen en Perú.

Hasta la fecha, luego de conseguir un total de siete preseas de oro , Panamá se posiciona en la octava posición del medallero de 11 países participantes . Tan solo Paraguay, El Salvador y Bolivia están por debajo de nuestro país. En total, la delegación nacional ha obtenido 30 medallas. De esta cantidad, siete son medallas de plata y 16 de bronce, sumada a las otras siete de oro ya mencionadas.

Uno de los últimos atletas en conseguir la medalla de oro fue Chamar Chambers , quien revalidó el título centroamericano en atletismo en la prueba de los 800 metros planos.

En cuanto al futsal masculino , la selección de Panamá se quedó con la presea de plata al caer en la final en la tanda de penales 5-3 contra Paraguay. En tiempo regular, el partido culminó 2-2 gracias a las anotaciones de los panameños Ángel Sánchez y Alfonso Maquensi.

Recientemente, la delegación panameña celebró la presea de plata de Cristal Cuervo al terminar en el segundo lugar en la final de la prueba de los 400 metros planos con un tiempo de 53.96 segundos.

Por otra parte, la delegación de judo le dio al equipo cuatro medallas. Némesis Candelo (oro), Lilian Cordones (bronce), Bernabé Vergara (bronce) y Ronal González (bronce) destacaron en estos juegos con sus respectivas medallas.

La acción de los panameños continuará en los próximos días, mientras que la culminación de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima será este 7 de diciembre.