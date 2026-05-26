Nueva investigación contra Gustavo Petro reaviva críticas a la Comisión de Acusaciones en Colombia

La decisión fue formalizada por la presidenta de la Comisión, <b>Gloria Elena Arizabaleta</b>, integrante del <b>Pacto Histórico</b>, luego de varias denuncias presentadas contra el mandatario por supuesta intervención en asuntos electorales.El caso tomó fuerza después de que el procurador <b>Gregorio Eljach</b> solicitara información sobre las denuncias acumuladas contra <b>Petro</b>. Horas después, la exalcaldesa y candidata presidencial <b>Claudia López</b> también presentó una denuncia penal por el mismo motivo.No obstante, expertos recuerdan que esta no es la primera investigación relacionada con presunta participación política del jefe de Estado. Otro expediente similar ya había sido asignado previamente a la representante <b>Olga Lucía Velásquez</b>, aunque actualmente permanece suspendido por trámites internos relacionados con recusaciones.