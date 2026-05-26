Nueva investigación contra Gustavo Petro reaviva críticas a la Comisión de Acusaciones en Colombia

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, enfrenta una nueva investigación por presunta participación indebida en política, un proceso que volvió a poner bajo cuestionamiento la efectividad de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, organismo encargado de indagar a los mandatarios colombianos. La apertura del expediente fue confirmada este martes tras las recientes declaraciones y publicaciones realizadas por Petro en redes sociales relacionadas con el escenario electoral del país. Sin embargo, analistas consideran que el caso tendría pocas posibilidades de avanzar de manera significativa, debido al poco tiempo que le resta al actual Gobierno y a la influencia política que mantiene el oficialismo dentro de la Comisión.

Crecen las denuncias contra Petro

La decisión fue formalizada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, integrante del Pacto Histórico, luego de varias denuncias presentadas contra el mandatario por supuesta intervención en asuntos electorales. El caso tomó fuerza después de que el procurador Gregorio Eljach solicitara información sobre las denuncias acumuladas contra Petro. Horas después, la exalcaldesa y candidata presidencial Claudia López también presentó una denuncia penal por el mismo motivo. No obstante, expertos recuerdan que esta no es la primera investigación relacionada con presunta participación política del jefe de Estado. Otro expediente similar ya había sido asignado previamente a la representante Olga Lucía Velásquez, aunque actualmente permanece suspendido por trámites internos relacionados con recusaciones.

La “comisión de absoluciones”

La Comisión de Acusaciones arrastra desde hace años fuertes cuestionamientos sobre su capacidad real para investigar al presidente colombiano. Sectores políticos y analistas incluso la califican como la “comisión de absoluciones”, debido a la gran cantidad de procesos que terminan archivados o sin resultados concretos. El analista político Jairo Libreros aseguró que históricamente la célula legislativa ha abierto investigaciones que rara vez concluyen en sanciones o decisiones de fondo. Según explicó, muchas de estas actuaciones buscan transmitir la idea de que existe control institucional, aunque en la práctica los expedientes terminan diluyéndose entre trámites, aplazamientos y falta de voluntad política.

El tiempo y las mayorías juegan a favor del Gobierno

Otro de los factores que complica un eventual avance judicial es el calendario político. Al Gobierno Petro le restan pocos meses y la legislatura actual se encuentra cerca de finalizar. Además, distintas voces cuestionan la composición política de la Comisión, donde el oficialismo y sectores aliados mantienen una posición dominante. Para la oposición, esto dificulta que las investigaciones prosperen contra el mandatario. El representante del Centro Democrático Daniel Briceño sostuvo que la apertura de nuevos procesos responde más a una estrategia de imagen que a una intención real de ejercer control político y judicial.

Problemas estructurales dentro de la Comisión

Las críticas no se limitan al componente político. La propia Comisión reconoció recientemente limitaciones operativas y presupuestarias que afectan el desarrollo de las investigaciones. En un comunicado emitido meses atrás, la entidad admitió que solo cuenta con un funcionario con funciones de policía judicial, además de limitaciones para contratar personal jurídico especializado y dificultades de coordinación con otras instituciones. La situación volvió a quedar en evidencia tras el archivo de 17 procesos contra Petro a finales del año pasado y luego de una inspección realizada por la Corte Suprema de Justicia para verificar el estado de algunas investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial.

Debate abierto sobre una posible reforma