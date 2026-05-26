Agroferias del IMA del jueves 28 de mayo | Lugares de venta a nivel nacional

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 28 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Agroferias del miércoles 28 de mayo a nivel nacional

Para el jueves 28 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa Comunal de Candelaria en Río Grande en el distrito de Penonomé.

-Veraguas: Casa Comunal de Montañuela en el distrito de Atalaya y en la Casa Comunal de El Aromillo en el distrito de Cañazas.

-Colón: Cuadro deportivo de Río Indio en el corregimiento de Río Indio en Chagres.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Boca Chica en el distrito de San Lorenzo.

-Panamá: Calle 20 final entrando por la Estación Terpel en Pueblo Nuevo en el distrito de Panamá y en los Estacionamientos del Parque Omar en San Francisco.

-Hererra: Junta Comunal de Los Llanos en el distrito de Ocú.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Cirí Grande en el distrito de Capira.

-Panamá Este: Piriatí corregimiento de Tortí en el distrito de Chepo.