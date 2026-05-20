Agroferias del IMA: Conozca los puntos de venta del viernes 22 de mayo

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este viernes 22 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del IMA del viernes 22 de mayo

Para el viernes 22 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Chiriquí: Cancha de Las Lajas en el distrito de San Félix.

-Coclé: Casa comunal de El Harino en el distrito de La Pintada y en el Colegio San Cristóbal en Río Indio en el distrito de Penonomé.

-Darién: Junta Comunal de Barriales en Río Congo Abajo en el distrito de Santa Fe.

-Veraguas: Casa comunal de Gatuncito en el distrito de Santa Fe y en la casa comunal de Calidonia en el distrito de Soná.

-Panamá: Predios de la junta comunal de Caimitillo en el distrito de Panamá.

-Panamá Oeste: Parque de Las Uvas en San Carlos cabecera en el distrito de San Carlos.

-Panamá Este: Unión Santeña de Chimán en el distrito de Chepo.