Cuba rechaza imputación de Estados Unidos contra Raúl Castro por derribo de aviones en 1996

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó la tarde de este miércoles 20 de mayo la imputación presentada en Estados Unidos contra el exmandatario cubano Raúl Castro, de 94 años, por el derribo de dos aviones de la Fundación Hermanos al Rescate en 1996, en el que murieron cuatro personas.

Rodríguez calificó la acusación del Departamento de Justicia de Estados Unidos como una “farsa” basada en “mentiras” y motivaciones políticas.

A través de una publicación en la red social X, el canciller cubano aseguró que la acusación es “ilegítima e ilegal” y sostuvo que busca reforzar “una narrativa fraudulenta” contra el gobierno de la isla.

“Condenamos la farsa del Gobierno de Estados Unidos de presentar una acusación ilegítima e ilegal contra el Líder de la Revolución cubana, general de Ejército Raúl Castro Ruz”, expresó Rodríguez.

El funcionario señaló que el proceso judicial promovido en Estados Unidos “descansa en la mentira” y omite “verdades históricas debidamente documentadas” sobre el derribo de dos aeronaves de la organización Hermanos al Rescate.

El caso hace referencia al incidente ocurrido en 1996, cuando aviones de esa organización fueron derribados por fuerzas cubanas en espacio aéreo cercano a la isla, un hecho que provocó fuertes tensiones diplomáticas entre ambos países.

Según el canciller cubano, la actuación de Cuba ocurrió “en legítima defensa” dentro de su espacio aéreo.

En su mensaje, Rodríguez también acusó al gobierno estadounidense de mantener una política de agresión contra Cuba y de haber sido “cómplice” de acciones terroristas y violentas ejecutadas desde territorio norteamericano.

Asimismo, hizo referencia a presuntas ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico relacionadas con operaciones contra el narcotráfico, aunque no ofreció mayores detalles.

“Cuba no renunciará a su derecho inalienable a la legítima defensa”, afirmó el canciller.