Mariano Rivera se lanza al mundo del picante con sabor a Panamá

El legendario excerrador panameño Mariano Rivera volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez fuera del diamante.

El ícono del béisbol presentó oficialmente su nueva línea de salsas picantes Mo's Heat, un proyecto que marca una nueva etapa empresarial para una de las figuras deportivas más importantes de Panamá.

El lanzamiento se realizó el pasado viernes en la tienda oficial de MLB en Nueva York, donde decenas de fanáticos tuvieron la oportunidad de probar por primera vez los nuevos sabores junto al propio Rivera.