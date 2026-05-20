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Vida y cultura

Mariano Rivera se lanza al mundo del picante con sabor a Panamá

Mariano Rivera se lanza al mundo del picante con sabor a Panamá
JIM MCISAAC | Getty Images via AFP
Por
Laura Chang
  • 20/05/2026 14:16
La incursión de Mariano Rivera en el mercado gastronómico demuestra cómo las grandes figuras deportivas continúan expandiendo su legado más allá de sus carreras profesionales.

El legendario excerrador panameño Mariano Rivera volvió a captar la atención de sus seguidores, pero esta vez fuera del diamante.

El ícono del béisbol presentó oficialmente su nueva línea de salsas picantes Mo's Heat, un proyecto que marca una nueva etapa empresarial para una de las figuras deportivas más importantes de Panamá.

El lanzamiento se realizó el pasado viernes en la tienda oficial de MLB en Nueva York, donde decenas de fanáticos tuvieron la oportunidad de probar por primera vez los nuevos sabores junto al propio Rivera.

“Ustedes hicieron esto más que un lanzamiento... fue el comienzo de algo especial”, destacó el equipo detrás de la marca al agradecer la respuesta del público y el apoyo recibido durante la jornada.

La incursión de Mariano Rivera en el mercado gastronómico demuestra cómo las grandes figuras deportivas continúan expandiendo su legado más allá de sus carreras profesionales.

Reconocido por su trayectoria histórica en el béisbol y por convertirse en uno de los lanzadores más dominantes de todos los tiempos, ahora el panameño apuesta por un nuevo desafío con una propuesta que promete agregar sabor y mucho picante a su marca personal.

Con Mo's Heat, Rivera busca conectarse con los fanáticos desde otro terreno: la mesa, los sabores y una experiencia que, según sus primeros seguidores, llegó con mucha intensidad y calor como la tierra que lo vio nacer.

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