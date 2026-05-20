Minsa alerta sobre riesgo de golpe de calor por intensas temperaturas en Panamá

Ante las altas temperaturas que se registran en el país, el Ministerio de Salud (Minsa) emitió una serie de recomendaciones para prevenir afectaciones como agotamiento por calor, calambres, dermatitis y golpes de calor, condición que puede llegar a ser potencialmente mortal.

El médico familiar del Minsa, Jorge Jesús Rodríguez, explicó que el horario de mayor intensidad solar y térmica se concentra entre las 10:00 a.m. y las 4:00 p.m., por lo que pidió a la población evitar la exposición directa al sol durante ese periodo.

“Ese horario traten de no estar afuera, busquen sombra, lugares ventilados o áreas con aire acondicionado”, indicó el especialista.

Rodríguez recomendó permanecer en espacios frescos y, en caso de ser necesario salir, utilizar bloqueador solar con factor superior a 30, aplicándolo al menos 30 minutos antes de la exposición.

Además, aconsejó usar ropa ligera de algodón en colores claros o tonos pasteles, ya que los colores oscuros retienen más calor corporal.

El especialista también pidió suspender actividades físicas intensas bajo el sol durante las horas de mayor temperatura para evitar complicaciones relacionadas con el calor extremo.

Sobre la hidratación, el médico advirtió que una ingesta insuficiente de agua incrementa la sensación térmica y acelera la deshidratación.

“No podemos estarnos refrescando con bebidas azucaradas o alcohólicas porque esto provoca mucha mayor deshidratación”, señaló.

Añadió que las personas deben consumir agua de manera constante, incluso sin sentir sed, y optar por jugos naturales en lugar de bebidas procesadas.

Asimismo, recomendó evitar bebidas calientes como café, té o chocolate y reducir el consumo excesivo de alimentos abundantes durante los días más calurosos.

Rodríguez también aclaró algunas prácticas frecuentes utilizadas para combatir el calor. Indicó que bañarse varias veces al día puede ayudar a refrescar el cuerpo, pero recomendó hacerlo solo con agua y evitar el uso excesivo de jabón.

“El jabón elimina la capa de grasa natural de la piel y provoca más deshidratación”, explicó.

En el caso de bebés y niños pequeños, sugirió utilizar paños húmedos para refrescarlos y evitar aplicar alcohol o productos mentolados sobre la piel, ya que estos resecan el cuerpo y posteriormente aumentan la sensación de calor.

El especialista alertó que la exposición prolongada a altas temperaturas puede provocar palpitaciones, agotamiento, mareos y otros problemas relacionados con la deshidratación, por lo que insistió en tomar medidas preventivas durante la actual temporada de calor en Panamá.