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Meduca detecta más docentes involucrados en escándalo de diplomas falsos

Lucy Molinar confirma aumento de casos por diplomas falsos en el sistema educativo
Lucy Molinar confirma aumento de casos por diplomas falsos en el sistema educativo Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 20/05/2026 13:55
El escándalo de diplomas falsos en el sistema educativo sigue creciendo, según confirmó Molinar.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que la cifra de docentes que han renunciado o abandonado sus puestos tras el escándalo de los diplomas falsos casi se ha duplicado en las últimas semanas.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Molinar envió un mensaje contundente a los involucrados y aseguró que el Ministerio de Educación no permitirá irregularidades dentro del sistema educativo.

“Nosotros no vamos a jugar con esto. Desafortunadamente, no importa si renuncian, el hecho ya lo cometieron”, afirmó la ministra, al tiempo que advirtió que todos los casos serán remitidos al Ministerio Público.

No obstante, explicó que se les pidió a los docentes involucrados que abandonaran sus cargos para evitar mayores afectaciones al sistema educativo. “Les pedimos que se fueran para que no le hagan ese daño al sistema”, sostuvo.

La titular del Meduca detalló que “hasta hace unas semanas eran 200, ya la cifra casi que se duplica”. Precisó que los casos involucran aproximadamente a 400 docentes y 32 funcionarios administrativos.

Lucy Molinar asegura que Provel permitió detectar irregularidades en concursos docentes

Molinar también aseguró que este problema era conocido desde hace tiempo dentro del sistema educativo. “Este ha sido el secreto a voces mejor guardado, por eso la rabia de que reinstaláramos Provel, porque hay transparencia, porque ahí se sabe quién concursa”, expresó.

Según explicó, las investigaciones comenzaron tras la llamada de un docente que alertó sobre irregularidades en un curso de capacitación. “Un docente dijo que estuvo en un curso y vio que otro educador colocó ese curso en sus documentos pese a no haber participado”, relató.

La ministra agregó que una institución superior revisó posteriormente su base de datos y detectó que 85 personas nunca realizaron cursos en ese instituto superior, pese a presentar certificados.

“Llevaron pruebas y listas que serán enviadas al Ministerio Público”, indicó Lucy Molinar.

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