Meduca detecta más docentes involucrados en escándalo de diplomas falsos

La ministra de Educación, Lucy Molinar, confirmó que la cifra de docentes que han renunciado o abandonado sus puestos tras el escándalo de los diplomas falsos casi se ha duplicado en las últimas semanas.

Durante una entrevista en Telemetro Reporta, Molinar envió un mensaje contundente a los involucrados y aseguró que el Ministerio de Educación no permitirá irregularidades dentro del sistema educativo.

“Nosotros no vamos a jugar con esto. Desafortunadamente, no importa si renuncian, el hecho ya lo cometieron”, afirmó la ministra, al tiempo que advirtió que todos los casos serán remitidos al Ministerio Público.

No obstante, explicó que se les pidió a los docentes involucrados que abandonaran sus cargos para evitar mayores afectaciones al sistema educativo. “Les pedimos que se fueran para que no le hagan ese daño al sistema”, sostuvo.

La titular del Meduca detalló que “hasta hace unas semanas eran 200, ya la cifra casi que se duplica”. Precisó que los casos involucran aproximadamente a 400 docentes y 32 funcionarios administrativos.