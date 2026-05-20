Capturan en Venezuela a falso cirujano por caso Yulixa Toloza

Las autoridades colombianas confirmaron la captura en Venezuela de tres personas señaladas por la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, la mujer hallada sin vida días después de someterse a un procedimiento estético clandestino en Bogotá.

Entre los detenidos figura Eduardo David Ramos, identificado por medios colombianos como el supuesto cirujano que practicó la lipólisis láser a la víctima pese a que, según la investigación, no tendría formación médica acreditada y trabajaba como estilista y barbero.

La Fiscalía General de Colombia informó que las capturas se realizaron en Maracay, Maracaibo y Guanare mediante cooperación entre autoridades colombianas y venezolanas, luego de la activación de circulares azules de Interpol.

También fueron detenidos María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres Sarmiento, vinculados a la administración del centro estético Beauty Láser, establecimiento señalado de operar sin permisos sanitarios ni habilitación para procedimientos invasivos en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

El caso tomó relevancia nacional tras la desaparición de Toloza el pasado 13 de mayo. Días después, su cuerpo fue localizado en una zona rural de Apulo, Cundinamarca.

Las autoridades sostienen que la víctima presentó complicaciones graves tras la intervención estética y posteriormente fue sacada inconsciente del local en un vehículo Chevrolet Sonic gris con placas UCQ-340, según registros de cámaras de seguridad obtenidos por los investigadores.

La Fiscalía indicó que solicitará formalmente la extradición de los tres capturados conforme al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.