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Capturan en Venezuela a falso cirujano por caso Yulixa Toloza

Eduardo David Ramos, es señalado como el presunto cirujano que atendió Toloza de 52 años. La Fiscalía General de Colombia informó que las capturas se realizaron en Maracay, Maracaibo y Guanare.
Eduardo David Ramos, es señalado como el presunto cirujano que atendió Toloza de 52 años. La Fiscalía General de Colombia informó que las capturas se realizaron en Maracay, Maracaibo y Guanare. Redes sociales del MIJP de Venezuela | Imagen creada con IA
Por
Mileika Lasso
  • 20/05/2026 13:28
La Fiscalía colombiana confirmó tres capturas en Venezuela por la muerte de Yulixa Toloza tras una cirugía estética ilegal en Bogotá

Las autoridades colombianas confirmaron la captura en Venezuela de tres personas señaladas por la desaparición y muerte de Yulixa Toloza, de 52 años, la mujer hallada sin vida días después de someterse a un procedimiento estético clandestino en Bogotá.

Entre los detenidos figura Eduardo David Ramos, identificado por medios colombianos como el supuesto cirujano que practicó la lipólisis láser a la víctima pese a que, según la investigación, no tendría formación médica acreditada y trabajaba como estilista y barbero.

La Fiscalía General de Colombia informó que las capturas se realizaron en Maracay, Maracaibo y Guanare mediante cooperación entre autoridades colombianas y venezolanas, luego de la activación de circulares azules de Interpol.

También fueron detenidos María Fernanda Delgado Hernández y Edinson Torres Sarmiento, vinculados a la administración del centro estético Beauty Láser, establecimiento señalado de operar sin permisos sanitarios ni habilitación para procedimientos invasivos en el barrio Venecia, al sur de Bogotá.

El caso tomó relevancia nacional tras la desaparición de Toloza el pasado 13 de mayo. Días después, su cuerpo fue localizado en una zona rural de Apulo, Cundinamarca.

Las autoridades sostienen que la víctima presentó complicaciones graves tras la intervención estética y posteriormente fue sacada inconsciente del local en un vehículo Chevrolet Sonic gris con placas UCQ-340, según registros de cámaras de seguridad obtenidos por los investigadores.

La Fiscalía indicó que solicitará formalmente la extradición de los tres capturados conforme al Tratado Bolivariano de Extradición de 1911.

Investigan posible homicidio

El expediente judicial avanzó más allá de la desaparición forzada y la omisión de socorro. Tras el hallazgo del cadáver, los investigadores evalúan modificar los cargos a homicidio.

Los detenidos también enfrentan señalamientos por destrucción de material probatorio y secuestro simple.

Uno de los elementos que ahora analizan las autoridades es el presunto uso irregular de “ketamina” durante el procedimiento. Testigos citados por medios colombianos afirmaron que Toloza recibió una segunda dosis del anestésico después de manifestar fuertes dolores y complicaciones físicas.

La ketamina es un medicamento de uso controlado que requiere supervisión médica estricta debido a sus efectos sobre el sistema respiratorio y cardiovascular.

Las pesquisas también apuntan a que durante la lipólisis se habrían extraído cerca de 10 litros de grasa, una cifra que especialistas consultados por medios locales consideran muy superior a los márgenes seguros recomendados para este tipo de procedimientos.

Sospechas sobre más víctimas

La Fiscalía colombiana investiga cuántos procedimientos similares realizó Beauty Láser y si existen otras personas afectadas por prácticas irregulares.

Habitantes del sector y antiguos pacientes afirmaron que el centro cambió de administración en los últimos meses y comenzaron a multiplicarse las quejas por complicaciones médicas y ausencia de controles clínicos.

Durante un allanamiento al establecimiento, las autoridades encontraron otra mujer recién intervenida quirúrgicamente, sola y sin supervisión médica.

Además, investigadores denunciaron que los responsables retiraron cámaras de seguridad, limpiaron rastros biológicos y ocultaron evidencia antes de abandonar el local.

El alcalde de Bogotá, Carlos Galán, calificó el caso como un “asesinato” y no como una simple mala práctica médica.

Imagen compartido por autoridades venezolanas donde aparecen en el centro Edinson Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Hernández, sospechosos del caso de Yulixa Toloza.
Imagen compartido por autoridades venezolanas donde aparecen en el centro Edinson Torres Sarmiento y María Fernanda Delgado Hernández, sospechosos del caso de Yulixa Toloza. Redes sociales del MIJP de Venezuela
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