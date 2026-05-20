Capturan en Venezuela a falso cirujano por caso Yulixa Toloza

La Fiscalía colombiana investiga cuántos procedimientos similares realizó Beauty Láser y si existen otras personas afectadas por prácticas irregulares.Habitantes del sector y antiguos pacientes afirmaron que el centro cambió de administración en los últimos meses y comenzaron a multiplicarse las quejas por complicaciones médicas y ausencia de controles clínicos.Durante un allanamiento al establecimiento, <b>las autoridades encontraron otra mujer recién intervenida quirúrgicamente, sola y sin supervisión médica</b>.Además, investigadores denunciaron que los responsables retiraron cámaras de seguridad, limpiaron rastros biológicos y ocultaron evidencia antes de abandonar el local.El alcalde de Bogotá, <b>Carlos Galán</b>, calificó el caso como un 'asesinato' y no como una simple mala práctica médica.