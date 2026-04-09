Condenan a 15 años a ‘reina de la ketamina’ por caso Matthew Perry

La defensa solicitó una pena reducida, argumentando que <b>Sangha </b>había asumido responsabilidad y mostrado conductas de rehabilitación durante su detención desde agosto de 2024.Sin embargo, el tribunal respaldó la postura de la fiscalía y fijó la condena en <b>180 meses de prisión</b>.Los fiscales enfatizaron que <b>la acusada tuvo oportunidades de detener su actividad ilícita, pero decidió continuar</b>.Tras la audiencia, su abogado calificó la sentencia como <b>desproporcionada</b>, mientras que la fiscalía insistió en que el caso debía enviar un mensaje claro: <b>el tráfico de drogas con consecuencias fatales tendrá castigos ejemplares</b>.