Cirugía estética y misterio: ¿Qué pasó con Yulixa Toloza?

A escasos días de celebrar sus 53 años, Yulixa Toloza, una colombiana de 52 años, se encuentra desaparecida luego de someterse a una liposucción el pasado 13 de mayo en la clínica Beauty Láser en Bogotá, Colombia, centro estético donde fue vista por última vez y donde las autoridades capturaron a dos sospechosos del caso. Las detenciones de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, ambos de venezolanos y de 38 años, fueron materializadas en Cúcuta, Norte de Santander, por unidades de la policía judicial en cumplimiento de órdenes obtenidas por la Fiscalía General de la Nación.

Toloza, quien se dedicaba al sector de la belleza en Diamond salón nails, ingresó al procedimiento quirúrgico a las 8:00 a. m. del 13 de mayo. Según declaraciones de su amiga Yuri Paola Mora a Noticias Caracol, el procedimiento concluyó hacia la 1:00 p. m., pero la paciente presentaba un estado de salud grave, manifestando palidez, labios morados y severa dificultad respiratoria. Las amistades de la mujer indicaron que la vieron por última vez a las 4:00 p. m. de ese día. Posteriormente, la clínica notificó a los familiares que Toloza había sido trasladada a la clínica Meissen debido a su debilidad posoperatoria; sin embargo, al acudir a dicho hospital, el personal médico informó que la paciente no se encontraba allí y que presuntamente se había retirado por sus propios medios.

Videos que circulan en redes sociales muestran el ingreso de la mujer al establecimiento y, más tarde, captan a Toloza desorientada mientras intentaban alimentarla. Registros fílmicos posteriores exponen el momento en que dos hombres cargan a una mujer aparentemente inconsciente y sin oponer resistencia para introducirla a un vehículo tipo sedán Chevrolet negro, con placas UCQ 340, acompañados por otra mujer. Paralelamente, los familiares recibieron mensajes de texto extraños desde el celular de Toloza, el cual permanecía en línea, con textos como “voy casa, tengo sueño”, a pesar de su condición crítica.

Ante la alerta de desaparición, la Alcaldía de Bogotá, el Cuerpo de Bomberos y la Policía Metropolitana ejecutaron un allanamiento en el centro estético, el cual se encontraba cerrado, obligando a las autoridades a utilizar un esmeril para romper las cerraduras y acceder por una ventana con escaleras. En el segundo piso del edificio, las autoridades rescataron a una mujer de 34 años, cuya identidad se mantiene protegida. Esta segunda paciente se encontraba sola, encerrada en una habitación, sin personal de salud y tras haberse sometido también a un procedimiento estético; fue trasladada en ambulancia a un centro médico donde se reportó fuera de peligro.

Amalia Pardo, amiga de la víctima, denunció a Blu Radio que los encargados del lugar limpiaron los rastros de sangre en la habitación, retiraron las sábanas, el bolso y las pertenencias de Toloza, dejando únicamente su historia clínica sobre un escritorio. Asimismo, se confirmó que los propietarios del establecimiento se llevaron los dispositivos DVR de las cámaras de seguridad internas para evitar el rastreo de la víctima. El vehículo Chevrolet negro fue localizado por las autoridades el domingo 18 de mayo, y se determinó que Hernández Morales y Sequera Delgado, uno de ellos tío de la propietaria del centro estético, María Fernanda Martínez, habrían ocultado el automóvil para trasladarlo desde Bogotá hacia Norte de Santander. Sequera Delgado, según registros, trabaja en el sector automotor en Guanare, Venezuela, y viaja constantemente de forma fronteriza.

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que la clínica Beauty Láser no contaba con la habilitación legal ni la autorización para prestar servicios estéticos invasivos. Los dos detenidos, que habían sido capturados inicialmente el fin de semana, afrontarán cargos por desaparición forzada y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio ante un juez de control de garantías. La Fiscalía General de la Nación mantiene activas otras tres órdenes de captura avaladas contra personas presuntamente involucradas, investigando si se encuentran en territorio venezolano.