Hallan muerta a mujer desaparecida tras cirugía estética clandestina

Las autoridades judiciales confirmaron que el cuerpo hallado en una carretera de Apulo, Cundinamarca, corresponde a Yulixa Toloza, la mujer de 52 años reportada como desaparecida desde el pasado 13 de mayo en la capital colombiana. Investigadores del caso validaron la identidad de la víctima mediante la verificación de sus prendas de vestir, su morfología y las heridas recientes derivadas del procedimiento estético al que se sometió. El Instituto de Medicina Legal ejecutará el cotejo de ADN definitivo para el informe forense.

Toloza acudió el 13 de mayo a las 8:00 a. m. a la clínica Beauty Láser, ubicada en Bogotá, para realizarse una liposucción. Según narró una de sus amigas, el procedimiento concluyó hacia la 1:00 p. m. en medio de un cuadro clínico grave: “presentaba un estado de salud grave, manifestando palidez, labios morados y severa dificultad respiratoria”. Testigos la vieron por última vez a las 4:00 p. m. de ese día.

En horas de la noche, las cámaras de videovigilancia captan el momento en que dos hombres cargaron a la mujer, aparentemente inconsciente, para introducirla en un vehículo sedán de la marca Chevrolet de color negro, con placas UCQ 340. De forma paralela, los familiares denunciaron la recepción de mensajes de texto extraños desde el celular de Toloza, el cual seguía encendido.

El vehículo utilizado fue localizado el domingo 18 de mayo. La policía judicial materializó en Cúcuta, Norte de Santander, las capturas de Jesús Hernández Morales y Kelvis Sequera Delgado, ambos de nacionalidad venezolana y de 38 años.

La Secretaría de Salud de Bogotá ratificó que Beauty Láser carecía de los permisos legales para ejecutar cirugías invasivas. La Fiscalía mantiene vigentes otras tres órdenes de captura contra sospechosos vinculados al caso, entre ellos María Fernanda Martínez, propietaria del centro clandestino, y las autoridades colombianas evalúan si las personas sospechosas del crimen cruzaron la frontera hacia territorio venezolano.