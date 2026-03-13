Muere “El Mono”, sospechoso del crimen de hermanas en Barranquilla

La investigación por el asesinato de las hermanas Sheerydan Sofía (14) y Keyla Nicolle Hernández Noriega (17), ocurrido en el municipio de Malambo, en el área metropolitana de Barranquilla, Colombia, sumó un nuevo giro tras confirmarse la muerte de uno de los presuntos implicados. Se trata de Aldelso Fabián Nava Díaz, conocido como “El Mono”, un adolescente de 17 años que figuraba entre los sospechosos del doble homicidio y que, según reportó el diario regional El Heraldo, falleció durante un operativo policial en la ciudad de Maracaibo, luego de haber huido de Colombia. De acuerdo con la información publicada por el medio, el menor había abandonado el país tras el crimen mientras las autoridades colombianas avanzaban en las investigaciones. Su rastro fue seguido hasta territorio venezolano, donde finalmente fue localizado por agentes del Cuerpo Policial Bolivariano del Estado Zulia.

Operativo en Maracaibo

Según el reporte policial citado por El Heraldo, los uniformados llegaron hasta el sector El Despertar, en la parroquia Francisco Eugenio Bustamante, luego de recibir información de residentes que alertaron sobre la presencia de un adolescente con características similares al sospechoso buscado. Al momento de ser interceptado, el joven habría intentado huir e ingresó a una vivienda. Las autoridades indicaron que en ese momento el adolescente presuntamente abrió fuego contra los agentes. Los oficiales respondieron al ataque, dejando al menor gravemente herido. Posteriormente fue trasladado al Centro de Diagnóstico Integral de La Chamarreta, donde se confirmó su muerte minutos después. Tras el procedimiento, los agentes incautaron una pistola calibre 380 y un teléfono celular que, según las autoridades, podría contener información relevante sobre sus contactos y movimientos posteriores al crimen.

El caso que conmocionó a Barranquilla

El asesinato de las hermanas Hernández Noriega provocó una fuerte reacción social en el departamento del Atlántico, luego de que las adolescentes fueran reportadas como desaparecidas durante las celebraciones del Martes de Carnaval en Barranquilla. Días después, sus cuerpos fueron hallados enterrados en una zona enmontada del municipio de Malambo, a 25 minutos de su residencia, lo que desencadenó una investigación que incluyó denuncias de extorsión a la familia y la posible participación de varios jóvenes vinculados al entorno de las víctimas. Las pesquisas también revelaron que “El Mono” junto a otro de los sospechosos habían ingresado a una clínica días después de la desaparición tras sufrir un accidente de motocicleta, lo que permitió a los investigadores rastrear parte de sus movimientos.

Capturas y nuevas líneas de investigación

Hasta ahora, las autoridades colombianas han confirmado la captura de Juan David Taboada Olivera, alias “El Tata”, de 19 años, quien mantenía una relación sentimental con una de las víctimas. De acuerdo con información publicada por El Heraldo, los investigadores no descartan la participación de al menos tres personas más en el crimen, entre ellas un individuo conocido con el alias de “Erick”.

Investigación continúa pese a la muerte del sospechoso