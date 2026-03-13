Muere “El Mono”, sospechoso del crimen de hermanas en Barranquilla

Según el reporte policial citado por <b>El Heraldo</b>, los uniformados llegaron hasta el sector <b>El Despertar</b>, en la parroquia <b>Francisco Eugenio Bustamante</b>, luego de recibir información de residentes que alertaron sobre la presencia de un adolescente con características similares al sospechoso buscado.Al momento de ser interceptado, el joven habría intentado huir e ingresó a una vivienda. <b>Las autoridades indicaron que en ese momento el adolescente presuntamente abrió fuego contra los agentes</b>.Los oficiales respondieron al ataque, dejando al menor gravemente herido. Posteriormente fue trasladado al<b> Centro de Diagnóstico Integral de La Chamarreta</b>, donde se confirmó su muerte minutos después.Tras el procedimiento, los agentes incautaron <b>una pistola calibre 380 y un teléfono celular </b>que, según las autoridades, podría contener información relevante sobre sus contactos y movimientos posteriores al crimen.