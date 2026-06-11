América Latina busca construir su propio futuro en inteligencia artificial

Vargas subrayó que la adopción de inteligencia artificial exige cambios profundos dentro de las organizaciones.'La IA no es una herramienta que se instala; es una herramienta que reorganiza', afirmó, retomando una reflexión de la especialista Cuky Pérez, basada en los planteamientos del académico Ethan Mollick.De acuerdo con el experto, capturar el verdadero valor de la IA requiere rediseñar procesos, mejorar la calidad de los datos, fortalecer capacidades internas y capacitar al personal.Para lograr una adopción efectiva, señaló que es necesario actuar simultáneamente en cuatro frentes: regulación y gobernanza, infraestructura digital y datos, desarrollo de talento y habilidades, e innovación tanto en el sector público como en el privado.