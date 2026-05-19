Miviot atendió 852 viviendas por contingencias desde 2024

El <b><a href="/tag/-/meta/miviot-ministerio-de-vivienda-y-ordenamiento-territorial">Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot)</a></b> atendió <b>852</b> viviendas afectadas por contingencias en todo el país entre julio de 2024 y mayo de 2026, según un informe de la Dirección de Desarrollo Social divulgado este martes 19 de mayo.Las inundaciones encabezaron las emergencias cubiertas por la entidad, con 405 viviendas afectadas, equivalentes al <b>48%</b> de los casos registrados durante casi dos años de gestión gubernamental.El reporte precisó que gran parte de las afectaciones correspondió a introducción de agua en las viviendas sin comprometer la estructura de los inmuebles. El personal del Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgo Social en la Vivienda realizó levantamientos sociales y evaluaciones técnicas en las zonas impactadas.Panamá Centro concentró <b>107 </b>viviendas afectadas por inundaciones, seguido de Veraguas con <b>88</b> casos y las oficinas de enlace de Panamá —que abarcan Panamá Norte, Las Mañanitas, San Miguelito, El Marañón y Chepo— con <b>66</b> atenciones.También se reportaron <b>36</b> viviendas afectadas en Chiriquí y <b>35 </b>en la comarca Guna Yala y Chepo. En menor escala, las autoridades contabilizaron <b>21</b> casos en Colón,<b> 21 </b>en Los Santos, <b>15 </b>en Herrera,<b> 12</b> en Coclé y<b> cuatro</b> en Panamá Oeste.Los incendios de estructuras ocuparon el segundo lugar entre las contingencias más frecuentes, con <b>167</b> viviendas perjudicadas, equivalentes al <b>20%</b> del total de atenciones brindadas por el Miviot.Las oficinas de enlace de Panamá registraron la mayor cantidad de casos por incendios, con <b>31 </b>viviendas afectadas. Le siguieron Panamá Centro con <b>27</b>, la comarca Guna Yala con<b> 22</b> y Bocas del Toro con<b> 21</b>.El informe también detalló <b>15</b> viviendas afectadas por incendios en Coclé, <b>13</b> en Panamá Oeste, <b>11</b> en Veraguas, <b>siete</b> en Darién, <b>seis </b>en Herrera, <b>cinco</b> en Chiriquí y <b>cuatro</b> tanto en la comarca Ngäbe Buglé como en Los Santos.En tercer lugar figuraron los deslizamientos de tierra, con <b>63</b> viviendas involucradas, equivalentes al<b> 7%</b> de las contingencias registradas. Las oficinas de enlace de Panamá reportaron <b>26</b> casos, seguidas de Chiriquí con<b> 11</b> y la comarca Ngäbe Buglé con <b>nueve</b>.El reporte incluyó otros eventos como desprendimiento de techos, con <b>59</b> viviendas afectadas; caída de árboles, con <b>50</b>; viviendas en riesgo, con <b>30</b>; hundimiento o fractura de suelo, con <b>24</b>; colapso de muros, con<b> 15</b>; sismos, con <b>14</b>; y colapso de estructuras, con <b>11</b>.Además, las autoridades documentaron <b>nueve</b> casos de colapso de pared, <b>tres</b> desplomes de balcón y <b>un</b> caso tanto de caída de objeto fijo como de desplome de losa.<i>'El Miviot realizó las respectivas evaluaciones sociales y técnicas para documentar los eventos, brindar respuestas en los casos que ameritan y canalizar las ayudas correspondientes'</i>, indicó la Dirección de Desarrollo Social del Miviot en el informe oficial.