Miviot atendió 852 viviendas por contingencias desde 2024

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot) atendió 852 viviendas afectadas por contingencias en todo el país entre julio de 2024 y mayo de 2026, según un informe de la Dirección de Desarrollo Social divulgado este martes 19 de mayo.

Las inundaciones encabezaron las emergencias cubiertas por la entidad, con 405 viviendas afectadas, equivalentes al 48% de los casos registrados durante casi dos años de gestión gubernamental.

El reporte precisó que gran parte de las afectaciones correspondió a introducción de agua en las viviendas sin comprometer la estructura de los inmuebles. El personal del Departamento de Prevención y Mitigación de Riesgo Social en la Vivienda realizó levantamientos sociales y evaluaciones técnicas en las zonas impactadas.

Panamá Centro concentró 107 viviendas afectadas por inundaciones, seguido de Veraguas con 88 casos y las oficinas de enlace de Panamá —que abarcan Panamá Norte, Las Mañanitas, San Miguelito, El Marañón y Chepo— con 66 atenciones.

También se reportaron 36 viviendas afectadas en Chiriquí y 35 en la comarca Guna Yala y Chepo. En menor escala, las autoridades contabilizaron 21 casos en Colón, 21 en Los Santos, 15 en Herrera, 12 en Coclé y cuatro en Panamá Oeste.

Los incendios de estructuras ocuparon el segundo lugar entre las contingencias más frecuentes, con 167 viviendas perjudicadas, equivalentes al 20% del total de atenciones brindadas por el Miviot.

Las oficinas de enlace de Panamá registraron la mayor cantidad de casos por incendios, con 31 viviendas afectadas. Le siguieron Panamá Centro con 27, la comarca Guna Yala con 22 y Bocas del Toro con 21.

El informe también detalló 15 viviendas afectadas por incendios en Coclé, 13 en Panamá Oeste, 11 en Veraguas, siete en Darién, seis en Herrera, cinco en Chiriquí y cuatro tanto en la comarca Ngäbe Buglé como en Los Santos.

En tercer lugar figuraron los deslizamientos de tierra, con 63 viviendas involucradas, equivalentes al 7% de las contingencias registradas. Las oficinas de enlace de Panamá reportaron 26 casos, seguidas de Chiriquí con 11 y la comarca Ngäbe Buglé con nueve.

El reporte incluyó otros eventos como desprendimiento de techos, con 59 viviendas afectadas; caída de árboles, con 50; viviendas en riesgo, con 30; hundimiento o fractura de suelo, con 24; colapso de muros, con 15; sismos, con 14; y colapso de estructuras, con 11.

Además, las autoridades documentaron nueve casos de colapso de pared, tres desplomes de balcón y un caso tanto de caída de objeto fijo como de desplome de losa.

“El Miviot realizó las respectivas evaluaciones sociales y técnicas para documentar los eventos, brindar respuestas en los casos que ameritan y canalizar las ayudas correspondientes”, indicó la Dirección de Desarrollo Social del Miviot en el informe oficial.