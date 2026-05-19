‘CBS News’: fiscales de Miami abren nueva investigación penal contra Nicolás Maduro

Una nueva investigación penal fue abierta en la ciudad de Miami contra Nicolás Maduro por orden de fiscales federales de Estados Unidos, según reveló la cadena estadounidense CBS News.

De acuerdo con el reporte publicado por CBS News, la decisión surge ante preocupaciones dentro del Departamento de Justicia estadounidense sobre la solidez del proceso judicial que actualmente enfrenta Maduro en Nueva York.

Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados en la madrugada de este 3 de enero en el fuerte Tiuna por fuerzas estadounidenses y posteriormente trasladados al centro penitenciario de Brooklyn, en Nueva York, para enfrentar cargos relacionados con narcotráfico y posesión de armas de fuego. Ambos se han declarado inocentes.

Según CBS News, la nueva causa penal comenzó formalmente alrededor de marzo y quedó bajo supervisión del fiscal federal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales.

En la investigación también participan agentes del FBI, del Departamento de Seguridad Nacional y de la División de Investigación Criminal del IRS.

La nueva pesquisa coincide con el caso de Alex Saab, exministro venezolano y estrecho colaborador de Maduro, quien fue deportado nuevamente a Estados Unidos este 17 de mayo y acusado de conspiración para lavar dinero vinculado al programa estatal de alimentos CLAP.

CBS News indicó que Saab ya había cumplido dos años de prisión en Estados Unidos tras ser extraditado desde Cabo Verde, antes de ser indultado por el entonces presidente Joe Biden en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.

Ahora, fiscales federales lo acusan nuevamente por presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con el programa Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), considerado por investigadores estadounidenses como una pieza clave de presuntas tramas financieras vinculadas al chavismo.

Hasta el momento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no ha emitido comentarios oficiales sobre la nueva investigación.