Alex Saab está otra vez a disposición de la justicia de Estados Unidos

El empresario colombiano Alex Saab llegó la noche de este sábado a Miami tras ser deportado por el Gobierno de Venezuela hacia Estados Unidos, donde enfrenta acusaciones por presuntos delitos financieros, según informó el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

La agencia EFE confirmó que el también exministro venezolano arribó al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, bajo custodia de agentes federales estadounidenses, entre ellos miembros de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

A través de un comunicado difundido en Instagram, el Saime indicó que la deportación fue ejecutada debido a que Saab estaría presuntamente involucrado en diversos delitos investigados por Estados Unidos.

El Saime informó que el procedimiento se realizó “en cumplimiento de las disposiciones normativas de la legislación migratoria venezolana”.

Saab ya había permanecido encarcelado en Estados Unidos entre octubre de 2021 y diciembre de 2023, hasta que fue liberado luego de un indulto otorgado por la administración del entonces presidente Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas.

En 2024 fue designado ministro de Industria y Producción Nacional en Venezuela. Sin embargo, posteriormente fue destituido por la presidenta encargada Delcy Rodríguez tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en la madrugada de este 3 de enero en el fuerte Tiuna, al sureste de Caracas.

En el régimen de Maduro, Saab fue considerado uno de los principales colaboradores y operadores financieros.

De acuerdo con reportes de medios estadounidenses, Washington había solicitado nuevamente su captura a comienzos de febrero y fiscales federales presentaron nuevas acusaciones de corrupción en su contra en Miami.

Saab vuelve a quedar a disposición de la justicia federal estadounidense, mientras Maduro y Flores, enfrentan en Nueva York un proceso judicial por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

Mientras tanto se mantienen detenidos en el centro penitenciario de Brooklyn, en Nueva York