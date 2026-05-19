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Economía

Latinex rompe récord con $2,000 millones negociados en el primer trimestre de 2026

En cuanto a la custodia de valores, Latinex superó su récord histórico de 2025 al registrar $46,500 millones bajo custodia.
En cuanto a la custodia de valores, Latinex superó su récord histórico de 2025 al registrar $46,500 millones bajo custodia. Deposit Photo
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Lourdes García Armuelles
  • 19/05/2026 13:09
El valor total de los instrumentos en circulación alcanzó $60,589 millones, de los cuales el 55% corresponde a acciones y el 45% a deuda corporativa y gubernamental

El mercado de valores panameño mantiene un ritmo sólido en el 2026, tras cerrar el primer trimestre con más de $2,000 millones negociados, cifra que supera el promedio de los últimos cinco años ($1,477 millones), destacó la vicepresidente senior comercial de Latinex, Lerzy Batista.

Batista subrayó que el 80% de las operaciones correspondieron al mercado primario, con nuevas emisiones de la República de Panamá y del sector corporativo, mientras que el mercado secundario representó el 19% y las recompras apenas un 1%.

“Esto refleja la llegada de emisores nuevos y la continuidad de programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”, señaló.

El valor total de los instrumentos en circulación alcanzó $60,589 millones, de los cuales el 55% corresponde a acciones y el 45% a deuda corporativa y gubernamental.

Batista enfatizó que la diversidad sectorial —energía, consumo, bienes raíces e industria— es una de las fortalezas del mercado panameño frente a otras plazas regionales.

En cuanto a la custodia de valores, Latinex superó su récord histórico de 2025 al registrar $46,500 millones bajo custodia.

Además, la relación con Euroclear permitió internacionalizar emisiones y atraer mayor apetito de inversionistas extranjeros:

“Hoy contamos con más de 33 participantes internacionales, lo que confirma que Panamá es un hub regional de capitales”, afirmó.

Batista también resaltó el crecimiento de las emisiones temáticas, con más de $1,000 millones colocados en bonos verdes, sociales y sostenibles, incluyendo el primer bono azul emitido en Panamá por un banco ecuatoriano.

“La sostenibilidad se ha convertido en un eje transversal de nuestro mercado”, puntualizó.

Adelantó que existen 33 programas en trámite para el 2026, con un 15% de emisores internacionales provenientes de países como Ecuador, México y República Dominicana.

“Panamá ofrece conectividad y acceso global que otras bolsas de la región no tienen. Eso nos coloca en otra liga”, concluyó Batista.

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