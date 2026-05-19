Latinex rompe récord con $2,000 millones negociados en el primer trimestre de 2026

El valor total de los instrumentos en circulación alcanzó $60,589 millones, de los cuales el 55% corresponde a acciones y el 45% a deuda corporativa y gubernamental. Batista enfatizó que la diversidad sectorial —energía, consumo, bienes raíces e industria— es una de las fortalezas del mercado panameño frente a otras plazas regionales.En cuanto a la custodia de valores, Latinex superó su récord histórico de 2025 al registrar $46,500 millones bajo custodia. Además, la relación con Euroclear permitió internacionalizar emisiones y atraer mayor apetito de inversionistas extranjeros: <i><b>'Hoy contamos con más de 33 participantes internacionales, lo que confirma que Panamá es un hub regional de capitales'</b></i>, afirmó.