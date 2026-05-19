Latinex rompe récord con $2,000 millones negociados en el primer trimestre de 2026

El mercado de valores panameño mantiene un ritmo sólido en el 2026, tras cerrar el primer trimestre con más de $2,000 millones negociados, cifra que supera el promedio de los últimos cinco años ($1,477 millones), destacó la vicepresidente senior comercial de Latinex, Lerzy Batista. Batista subrayó que el 80% de las operaciones correspondieron al mercado primario, con nuevas emisiones de la República de Panamá y del sector corporativo, mientras que el mercado secundario representó el 19% y las recompras apenas un 1%. “Esto refleja la llegada de emisores nuevos y la continuidad de programas abiertos que fortalecen la dinámica del mercado”, señaló.

El valor total de los instrumentos en circulación alcanzó $60,589 millones, de los cuales el 55% corresponde a acciones y el 45% a deuda corporativa y gubernamental. Batista enfatizó que la diversidad sectorial —energía, consumo, bienes raíces e industria— es una de las fortalezas del mercado panameño frente a otras plazas regionales. En cuanto a la custodia de valores, Latinex superó su récord histórico de 2025 al registrar $46,500 millones bajo custodia. Además, la relación con Euroclear permitió internacionalizar emisiones y atraer mayor apetito de inversionistas extranjeros: “Hoy contamos con más de 33 participantes internacionales, lo que confirma que Panamá es un hub regional de capitales”, afirmó.