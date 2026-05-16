Agroferias del IMA del 18 y 19 de mayo: conozca los puntos de venta

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos. mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este lunes 18 y martes 19 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del IMA de la próxima

Para el lunes 18 y martes 19 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 18 DE MAYO

-Panamá: Cuadro de Béisbol, sector 8A, Gonzalillo (bajado Calle Coclé) en Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.

-Coclé: Turicentro Los Uveros,corregimiento Cañaveral en el distrito de Penonomé.

-Panamá Este: Loma del Naranjo distrito de Chepo.

MARTES 19 DE MAYO

-Coclé: Cancha El Coco en Barrio Unido en el distrito de Aguadulce.

-Panamá: Estacionamientos de los predios de la Junta Comunal de Curundú en el distrito de Panamá.

-Comarca Ngäbe Buglé: Comunidad de Nibra en el distrito de Müna.

-Panamá Oeste: Casa Comunal de Las Lajas en el distrito de Chame.

-Chiriquí: Cancha comunal de Tolé cabecera en el distrito de Tolé.

-Colón: Parque central de Guásimo en el distrito de Donoso.

-Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tanara en el distrito de Chepo.

-Herrera: Cancha comunal de Portobelillo en el distrito de Parita.

-Veraguas: Casa Comunal de El Pantano en el distrito de Santa Fe y en la Playa Arrimadero en Río Grande en el distrito de Soná.

-Darién: Finca de la Universidad de Panamá en San Vicente, Metetí en el distrito de Pinogana.