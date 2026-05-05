Agroferias del IMA: Puntos de venta del jueves 7 de mayo

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer los lugares donde se realizarán agroferias este jueves 7 de mayo en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Lugares de venta del jueves 7 de mayo

Para el jueves 7 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Junta Comunal de las Guacas en el distrito de Natá.

-Veraguas: Casa Comunal de Garnadera en el distrito de Las Palmas y en Cancha techada de La Colorada en el distrito de Santiago.

-Panamá Este: Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.

-Chiriquí: Casa Comunal de El Palmar en el distrito de Barú.

-Panamá: Cancha del Diamante en el corregimiento Arnulfo Arias Madrid en el distrito de San Miguelito.

-Colón: Parque central del Guabo en el distrito de Chagres.

-Los Santos: A un costado de la Iglesia Villa Lourdes en el distrito de Los Santos.

-Herrera: Estadio de béisbol Jackie Cardoze en el distrito de Ocú.

-Darién: Comunidad de Arimae en el distrito de Santa Fe.