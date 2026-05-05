Agroferias del IMA: Puntos de venta del jueves 7 de mayo

Para el jueves 7 de mayo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Coclé:</b> Junta Comunal de las Guacas en el distrito de Natá.<b>-Veraguas:</b> Casa Comunal de Garnadera en el distrito de Las Palmas y en Cancha techada de La Colorada en el distrito de Santiago.<b>-Panamá Este: </b>Parque de Las Margaritas en el distrito de Chepo.<b>-Chiriquí:</b> Casa Comunal de El Palmar en el distrito de Barú.<b>-Panamá: </b>Cancha del Diamante en el corregimiento Arnulfo Arias Madrid en el distrito de San Miguelito.<b>-Colón: </b>Parque central del Guabo en el distrito de Chagres.<b>-Los Santos: </b>A un costado de la Iglesia Villa Lourdes en el distrito de Los Santos.<b>-Herrera: </b>Estadio de béisbol Jackie Cardoze en el distrito de Ocú.<b>-Darién: </b>Comunidad de Arimae en el distrito de Santa Fe.