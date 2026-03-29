Agroferias del IMA: dónde comprar el 30 y 31 de marzo

Para el lunes 30 y martes 31 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 30 DE MARZO</b><b>-Comarca Ngäbe Buglé:</b> Agrodistribuidora de Santa Catalina, distrito de Santa Catalina.<b>-Panamá Este: </b>Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.-Chiriquí: Gimnasio Municipal de Gualaca cabecera, en el distrito de Gualaca.<b>MARTES 31 DE MARZO</b><b>-Darién: </b>Plaz de Zapallal en el distrito de Santa Fe y en el distrito de comunidad de Sansón en Metetí, distrito de Pinogana.<b>-Colón:</b> Barriada Juan Demóstenes Arosemena (Sector La Y) en San Juan, distrito de Colón.<b>-Herrera:</b> Parque San Sebastián, en el distrito de Colón.<b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Corregimiento de Todobe en el distrito de Kusapín y en el corregimiento de Hato Pilón distrito de Mironó.<b>-Chiriquí:</b> Cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.<b>-Coclé: </b>Junta Comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé.<b>-Panamá: </b>Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.<b>-Veraguas:</b> Cancha techada de Cerro Plata en el distrito de Cañazas y en la Agencia del IMA de Soná cabecera.<b>-Los Santos:</b> Cancha municipal de El Carate, distrito de Las Tablas.