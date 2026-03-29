PANAMÁ

Agroferias del IMA: dónde comprar el 30 y 31 de marzo

Emiliana Tuñón
  • 29/03/2026 09:57
Conozca dónde estarán las agroferias del IMA este lunes 30 y martes 31 de marzo

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de agroferias que se llevarán a cabo este lunes 30 y martes 31 de marzo en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

Calendario de Agroferias del lunes 30 y martes 31 de marzo

Para el lunes 30 y martes 31 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 30 DE MARZO

-Comarca Ngäbe Buglé: Agrodistribuidora de Santa Catalina, distrito de Santa Catalina.

-Panamá Este: Terrenos de la Feria de Tortí, distrito de Chepo.

-Chiriquí: Gimnasio Municipal de Gualaca cabecera, en el distrito de Gualaca.

MARTES 31 DE MARZO

-Darién: Plaz de Zapallal en el distrito de Santa Fe y en el distrito de comunidad de Sansón en Metetí, distrito de Pinogana.

-Colón: Barriada Juan Demóstenes Arosemena (Sector La Y) en San Juan, distrito de Colón.

-Herrera: Parque San Sebastián, en el distrito de Colón.

-Comarca Ngäbe Buglé: Corregimiento de Todobe en el distrito de Kusapín y en el corregimiento de Hato Pilón distrito de Mironó.

-Chiriquí: Cancha comunal de Celmira, distrito de Bugaba.

-Coclé: Junta Comunal de Penonomé cabecera, distrito de Penonomé.

-Panamá: Predios de la Junta Comunal de Victoriano Lorenzo, distrito de San Miguelito.

-Veraguas: Cancha techada de Cerro Plata en el distrito de Cañazas y en la Agencia del IMA de Soná cabecera.

-Los Santos: Cancha municipal de El Carate, distrito de Las Tablas.

