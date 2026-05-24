Plaza Amador se condecora campeón en la LPF y consigue su décima estrella

El Plaza Amador consiguió su objetivo y pudo defender su corona al coronarse nuevamente en la máxima categoría del fútbol panameño. Los Leones lograron sobreponerse 3-2 al Alianza en la gran final del Torneo Clausura 2026 de la LPF 2026.

El equipo dirigido por Mario Méndez ganó en un partido que estuvieron para cualquiera de los dos conjuntos. Rudy Yearwood, Davis Murillo y Jimar Sánchez fueron los autores de los goles para el Plaza Amador, mientras que por el Alianza marcaron Gabriel Chiari y Yeison Ortega.

Muy temprano en el partido, a los seis minutos del compromiso, el propio Chiari mandó a guardar el esférico tras un error en defensa de Los Leones. Sin embargo esta ventaja les duró poco a Los Pericos, ya que a los 26 minutos del cotejo, Yearwood igualó las acciones tras un gran remate de cabeza tras una asistencia de Eric Davis desde un tiro de esquina.

Para el segundo tiempo, el Alianza se complicó en el partido tras las expulsión de Oliver Campos apenas a los 47 minutos del segundo tiempo. A pesar de estar jugando con 10 futbolistas, los aliancistas se mostraron superiores en varias facetas del segundo tiempo.

No fue hasta el minuto 73 cuando apareció el golazo de media distancia de Murillo, quien con la parte interna del botín y con un gran efecto pudo batir al portero del Alianza, Jean Ambuila y poner las cosas 2-1 cerca del final.

Lejos de rendirse, literalmente en la última jugada del cotejo, a los 90+4 minutos, Ortega anotó de cabeza tras una asistencia de Adolfo Machado desde el saque lateral.

Con este resultado se forzó los tiempos extras y a los 105 minutos, el recién ingresado, Jimar Sánchez anotó el gol de la victoria tras un gran desprendimiento por la banda derecha.

Con este tanto, el Plaza Amador consiguió su décima estrella, así como también logró el tricampeonato en la LPF.