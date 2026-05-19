“El rival que tenemos al frente no es fácil”: La advertencia de Mario Méndez para la final de la LPF

La final del Torneo Clausura 2026 de la LPF está cerca. Plaza Amador y Alianza se verán las caras en el estadio Rommel Fernández, en el que tan solo uno podrá levantar el trofeo que los acredita como los nuevos campeones en Panamá.

El Plaza Amador, quienes son los vigentes campeones, intentarán nuevamente levantar el trofeo y expandir su palmarés liguero. Vienen de obtener el Apertura 2025 y el Clausura 2025, por lo que ahora tienen el objetivo de conquistar el Clausura 2026 y conseguir por primera vez en su historia el tricampeonato. La plantilla solo piensa en la décima estrella del equipo.

Mientras que el Alianza, bajo la dirección técnica de Jair Palacios, están nuevamente instalada en la gran final. Los Pericos quieren dejar atrás lo ocurrido en el Clausura 2025 cuando perdieron la final justamente ante el Plaza Amador y coronarse campeones del torneo.

A pocos días de dicha final, el entrenador placino, Mario Méndez habló ante los medios y destacó las buenas figuras que tiene el equipo oponente. Sumado a ello, envió un mensaje de precaución a sus jugadores porque sabe de lo que son capaces de hacer Los Pericos.

“Tenemos todos los jugadores a disposición para afrontar esta final, tomando en cuenta que es un rival complicado. Lo analizaremos de la mejor manera para proponer y conseguir el campeonato”.

“Habrá que estar atentos a sus jugadores, son muy veloces. Gabriel Chiari, Heuyín Guardia, Jhon Jairo Alvarado, Ricardo Mitre...hay que tener mucho cuidado con ellos. Tenemos que estar atento a las vigilancias porque son jugadores que son frontales, van siempre hacia al arco y tenemos que tener cuidado con eso”, rescató Méndez.

El Cholito Méndez, como también se le apoda al estratega placino, valoró la combinación de experiencia y juventud que tiene en la plantilla. Al entrenador se le ha caracterizado también por apostar mucho por la cantera y en este torneo no ha sido la excepción.

“La experiencia, con la juventud que tenemos, podemos tranquilamente estar confiados en el trabajo que estamos haciendo. El rival que tenemos al frente no es fácil, tienen a un gran entrenador de gran trayectoria. Queremos la décima, pero tenemos que tener los pies sobre la tierra”, resaltó Méndez.