Corte declara inconstitucional excluir a altos funcionarios de la prima de antigüedad

Antes de resolver el fondo del caso, la Corte realizó un extenso análisis sobre el origen y evolución de la prima de antigüedad en Panamá. El fallo recuerda que este beneficio fue reconocido inicialmente para un grupo limitado de funcionarios mediante la Ley 39 de 2013, posteriormente ampliado por la Ley 127 del mismo año para todos los servidores públicos, sin importar la causa de terminación de la relación laboral. Más adelante, ambas normas fueron derogadas por la Ley 23 de 2017, que incorporó el derecho a la prima dentro de la Ley de Carrera Administrativa.La sentencia explica que la Ley 241 de 2021 buscó corregir problemas de aplicación de ese beneficio, pero al mismo tiempo estableció expresamente un listado de funcionarios que quedarían excluidos del pago de la prima de antigüedad. Entre ellos figuraban el presidente, ministros, viceministros, diputados elegidos por votación popular, directores, subdirectores, administradores, gerentes de entidades estatales y, en general, todos los servidores públicos de libre nombramiento y remoción.