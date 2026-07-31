Magistrada Cheng recibe documentos del posible conflicto en el MOP

este viernes llegaron los documentos que certifican la transacción del posible conflicto de interés del ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), María Cristina Cheng, para su investigación.

Se trata de acciones producto de la investigación periodística de este diario que reveló que el jefe del Ministerio de Obras Públicas (MOP) incrementó el precio del contrato, modificó y recibió “a satisfacción” la rehabilitación de una carretera en la que nueve meses antes era contratista, y a favor de su socio de negocios.

Este medio confirmó el trámite a través de una carta sellada de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai) en la que le remite la “petición”del exdiputado Juan Diego Vásquez Gutiérrez.

El fundador de Vamos, solicito a la Antai que se determine si Andrade cumplió con la ley que busca prevenir los conflictos de intereses particulares, que se verifique la declaración de abstención de comprobarse la concurrencia de un conflicto de interés y que se impulsen las actuaciones a las autoridades correspondientes para determinar las responsabilidades.

A su vez, que se impulsen las acciones judiciales para declarar la nulidad de los actos administrativos de comprobarse el conflicto de interés. El pleno de la CSJ tiene la competencia para investigar a un ministro de Estado, por ello la Antai también puso a disposición la declaración jurada de intereses particulares de Andrade.