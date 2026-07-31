Primas de seguros alcanzan los $1,086.4 millones y crecen 5.5% a junio

En el ramo de vida colectivo también se registraron resultados positivos, con un crecimiento de 7.2% en primas, impulsado por créditos bancarios y beneficios laborales.La siniestralidad se mantuvo estable en torno al 37%, lo que refleja un comportamiento sano y homogéneo en este segmento.Van Hoorde subrayó que la expansión de la banca-seguro ha permitido llegar a más asegurados, especialmente a través de pólizas pequeñas comercializadas en plataformas digitales de bancos. No obstante, el ramo de automóviles continúa siendo uno de los más desafiantes para las aseguradoras.Aunque las primas crecieron 4%, la siniestralidad aumentó de 55.8% a 57.2%, con un índice combinado de 103–104%, lo que evidencia pérdidas en la operación.El presidente de Apadea señaló que la escasez de repuestos y los retrasos en la entrega de piezas, que en promedio tardan seis semanas en llegar, siguen afectando la rentabilidad del ramo. 'A ello se suma la diversificación de marcas de vehículos en el país, lo que dificulta mantener inventarios adecuados y encarece los costos de reparación', advirtió.