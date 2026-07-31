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Primas de seguros alcanzan los $1,086.4 millones y crecen 5.5% a junio

El ramo de autos sigue siendo uno de los más desafiantes para la industria.
El ramo de autos sigue siendo uno de los más desafiantes para la industria.
Por
Lourdes García Armuelles
  • 01/08/2026 00:00
Los ramos salud y fianzas impulsaron el crecimiento del mercado asegurador panameño en el primer semestre de 2026, un periodo marcado por la mejora en la rentabilidad del sector y el desafío operativo en el ramo de automóviles

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Las aseguradoras en Panamá cerraron el primer semestre de 2026 con $1,086.4 millones en primas suscritas, un crecimiento de 5.5% frente a los $1,029.8 millones del mismo periodo de 2025, de acuerdo con las cifras de la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá (SSRP).

El 96% del total de las primas suscritas, es decir, $1,048.8 corresponden a las compañías de seguro miembros de la Asociación Panameña de Aseguradores (Apadea).

El presidente de Apadea, Ian Van Hoorde, comentó que los siniestros sumaron $401 millones, apenas por encima de los $395 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

Esta variación, dijo, permitió una ligera reducción en la siniestralidad, que pasó de 55.2% a 54%; y un índice combinado que mejoró de 88% a 87.6%, reflejando una recuperación en la rentabilidad del sector.

Van Hoorde destacó que el ramo de salud continúa siendo el más importante de la industria, con $409 millones en primas, lo que representa el 34% del total.

En este segmento se observó un crecimiento de 10.8% en primas suscritas, acompañado de un aumento de 4.6% en siniestros.

Sin embargo, la siniestralidad se redujo de 72.8% a 71.5%, y el índice combinado mejoró de 94% a 92%, ubicándose en el rango considerado saludable por las aseguradoras.

El dirigente explicó que este comportamiento obedece a un mayor control de costos y a la estabilización de los reclamos médicos tras el impacto de la pandemia, aunque reconoció que la cantidad de asegurados en salud ha disminuido en unas dos mil personas, principalmente en pólizas colectivas.

Ramo

En el ramo de vida colectivo también se registraron resultados positivos, con un crecimiento de 7.2% en primas, impulsado por créditos bancarios y beneficios laborales.

La siniestralidad se mantuvo estable en torno al 37%, lo que refleja un comportamiento sano y homogéneo en este segmento.

Van Hoorde subrayó que la expansión de la banca-seguro ha permitido llegar a más asegurados, especialmente a través de pólizas pequeñas comercializadas en plataformas digitales de bancos. No obstante, el ramo de automóviles continúa siendo uno de los más desafiantes para las aseguradoras.

Aunque las primas crecieron 4%, la siniestralidad aumentó de 55.8% a 57.2%, con un índice combinado de 103–104%, lo que evidencia pérdidas en la operación.

El presidente de Apadea señaló que la escasez de repuestos y los retrasos en la entrega de piezas, que en promedio tardan seis semanas en llegar, siguen afectando la rentabilidad del ramo. “A ello se suma la diversificación de marcas de vehículos en el país, lo que dificulta mantener inventarios adecuados y encarece los costos de reparación”, advirtió.

Mixto

Otros ramos mostraron comportamientos mixtos. En incendios se reportó una caída de 6.4% en primas, aunque se espera una recuperación hacia fin de año.

En vida individual el crecimiento fue de 2.2%, mientras que en fianzas se registró un aumento de 11%, impulsado por proyectos de infraestructura como el corredor de las playas y el cuarto puente sobre el Canal.

En transporte, en cambio, se mantiene la tendencia a la baja debido a cambios en las modalidades de importación y aseguramiento.

De cara al cierre de 2026, Apadea proyecta que el mercado asegurador podría crecer alrededor de 6%, con primas totales cercanas a $2,456 millones, lo que representaría cerca del 3.9% del PIB nominal de Panamá.

Van Hoorde concluyó que, aunque la industria enfrenta retos en segmentos como automóviles, el sector mantiene una tendencia positiva y busca consolidar su aporte al desarrollo económico del país.

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