Panamá presenta oportunidades de inversión a empresarios venezolanos

Panamá se consolidó como escenario clave para el debate sobre inversión extranjera y migración durante el II Foro CAVEX, encuentro que reunió en ciudad de Panamá a autoridades, organismos internacionales y representantes del empresariado venezolano en la región. El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, el oficial regional de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Julio Crocchi, y el presidente de CAVEX, Orlando Soto, coincidieron en que la confianza, la integración y el compromiso del sector privado son pilares para el desarrollo sostenible de América Latina. Chapman subrayó que la estrategia económica panameña se fundamenta en la estabilidad fiscal y en la credibilidad institucional. “La receta son tres palabras: confianza, confianza, confianza. Sin eso todo lo demás es un cuento”, afirmó. El ministro destacó que Panamá redujo su déficit fiscal del 6.3% del PIB en 2021 al 3.6% en 2025, lo que ha fortalecido la confianza de los mercados internacionales y permitido que el país se posicione como un “puerto seguro” para la inversión. Recordó que Panamá cuenta con ventajas estructurales únicas en la región: dolarización plena desde 1904, un sistema bancario sólido y diversificado, y una ubicación estratégica que conecta continentes. Para Chapman, estas condiciones han convertido al país en un hub logístico y financiero de excelencia, con capacidad para atraer sedes regionales de multinacionales y fomentar sectores de alto valor agregado como semiconductores, dispositivos médicos, industria farmacéutica y economía digital. El titular de economía invitó a los empresarios venezolanos y latinoamericanos a aprovechar estas oportunidades, destacando que la inversión extranjera no solo fortalece la competitividad, sino que también genera empleo y bienestar. “Inviertan en nuestro país, inviertan en nuestra región y caminemos juntos hacia una visión compartida de progreso, prosperidad y desarrollo humano”, contó.

La migración como motor de desarrollo

El regional de la OIM, por su parte, resaltó que la migración debe ser entendida como un motor de desarrollo. “Venimos creyendo en CAVEX desde hace más de cuatro años y en la migración como un motor de desarrollo, que hoy se hace carne en este encuentro regional con más de 13 cámaras presentes”, señaló. Crocchi recordó que los estudios de impacto realizados por la OIM demuestran que la migración, cuando es segura, ordenada y regular, aporta al crecimiento económico de los países de acogida. Destacó el programa de regularización migratoria impulsado por Panamá, que facilita la integración social y económica de los migrantes, permitiéndoles pagar impuestos, acceder a créditos y contribuir al sistema productivo. “Un migrante regularizado no solo accede a derechos, sino que aporta mucho más al país donde vive”, afirmó el regional de la OIM. El representante de la OIM también advirtió sobre el desafío demográfico que enfrenta la región, con una baja natalidad que amenaza la sostenibilidad de los sistemas de pensiones. En ese contexto, la migración se convierte en un factor clave para mantener la fuerza laboral activa y apoyar el crecimiento económico. Además, destacó el acompañamiento de la OIM a pequeñas y medianas empresas en ferias internacionales, como Expo Commerce en Panamá y Expo Cruz en Bolivia, para fortalecer su integración en cadenas de valor globales.

Resiliencia y el aporte del empresariado