Panamá presenta oportunidades de inversión a empresarios venezolanos

El presidente de CAVEX, puso en relieve la resiliencia y el aporte del empresariado venezolano en la región. <i><b>'Esta es una historia de trabajo, de inversión y de generación de empleo. Hemos invertido cerca de $1,900 millones en Panamá, generando más de 40,000 empleos directos y aportando más de $203 millones al fisco'</b></i>, afirmó.Soto destacó que el capital venezolano llegó para quedarse y que las más de 5,500 empresas establecidas en Panamá en sectores como banca, seguros, construcción, tecnología y logística son prueba de ello. <i><b>'No se trata de capitales golondrina. Llegamos para formar capital humano, para integrarnos y para construir familia. El desarrollo económico debe buscar un beneficio humano, y en CAVEX estamos comprometidos con eso'</b></i>, señaló. El dirigente empresarial también subrayó la necesidad de que el sector privado participe activamente en el diálogo sobre transparencia y digitalización de trámites, para garantizar que Panamá siga siendo un destino atractivo para la inversión. <i><b>'Tenemos que ser los mejores vendedores de Panamá, pero la mejor forma de hacerlo es exigir transparencia y reglas claras',</b></i> informó Soto. Soto recordó que la inversión venezolana no solo ha tenido impacto en Panamá, sino también en otros países de la región, como Aruba, donde se han invertido $1,100 millones, y República Dominicana, con $550 millones. Además, expresó confianza en que parte de ese capital pueda reinvertirse en Venezuela en la medida en que se generen condiciones institucionales de credibilidad y transparencia.