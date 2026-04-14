Agroferias del IMA | ¿Dónde comprar este jueves 16 de abril?

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este jueves 16 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario de agroferias del jueves 16 de abril

Para el jueves 16 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: A un costado de la Capilla de la Sociedad en La Pava distrito de Olá.

-Veraguas: Casa Comunal El Común en Los Valles en el distrito de Cañazas y en la Terminal de transporte de La Foresa B en San Martín de Porres en Santiago.

-Panamá Este: Río Lagarto en Chinina en el distrito de Chepo.

-Panamá Oeste: Cancha de baloncesto de Veracruz en el distrito de Arraiján.

-Chiriquí: Cancha comunal de Sortova en el distrito de Bugaba.

-Bocas del Toro: Plaza Las Banderas en Changuinola.

-Herrera: Casa Comunal de El Chumical en el distrito de Las Minas.

-Darién: Cancha de la Escuela Cucunatí en el distrito de Santa Fe.

-Los Santos: Junta Comunal de El Espinal cabecera en el distrito de Guararé.

-Comarca Ngäbe Buglé: Cancha comunal de Cerro Iglesia en el distrito de Nole Duima.

-Colón: Vera Plaza a un costado del Banco General de Sabanitas en el distrito de Colón.