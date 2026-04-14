Agroferias del IMA | ¿Dónde comprar este jueves 16 de abril?

Para el jueves 16 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Coclé: </b>A un costado de la Capilla de la Sociedad en La Pava distrito de Olá.<b>-Veraguas: </b>Casa Comunal El Común en Los Valles en el distrito de Cañazas y en la Terminal de transporte de La Foresa B en San Martín de Porres en Santiago.<b>-Panamá Este: </b>Río Lagarto en Chinina en el distrito de Chepo.<b>-Panamá Oeste: </b>Cancha de baloncesto de Veracruz en el distrito de Arraiján.<b>-Chiriquí:</b> Cancha comunal de Sortova en el distrito de Bugaba.<b>-Bocas del Toro: </b>Plaza Las Banderas en Changuinola.<b>-Herrera:</b> Casa Comunal de El Chumical en el distrito de Las Minas.<b>-Darién:</b> Cancha de la Escuela Cucunatí en el distrito de Santa Fe.<b>-Los Santos:</b> Junta Comunal de El Espinal cabecera en el distrito de Guararé.<b>-Comarca Ngäbe Buglé:</b> Cancha comunal de Cerro Iglesia en el distrito de Nole Duima.<b>-Colón:</b> Vera Plaza a un costado del Banco General de Sabanitas en el distrito de Colón.