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PANAMÁ

Agroferias del IMA regresan este 7 de abril | Estos son los puntos de venta

El IMA anuncia el retorno de agroferias a nivel nacional
El IMA anuncia el retorno de agroferias a nivel nacional IMA
Por
Emiliana Tuñón
  • 05/04/2026 08:18
Las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m., y los consumidores deberán presentar obligatoriamente su cédula

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las agroferias retomarán sus actividades este martes 7 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos a precios accesibles para la población.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m., y los consumidores deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad, además de llevar bolsas reutilizables para realizar sus compras.

El IMA también dio a conocer el calendario de las jornadas, que se desarrollarán en diversas comunidades a nivel nacional, como parte de su estrategia para garantizar el acceso a alimentos económicos.

Calendario de agroferias del martes 7 de abril

Para el martes 7 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Panamá Oeste: Puerto de Vacamonte, distrito de Arraiján.

-Chiriquí: Cancha comunal de Gómez, distrito de Bugaba.

-Coclé: Parque frente al puesto de salud de Capellanía, distrito de Natá.

-Panamá Este: Trébol #2, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.

-Veraguas: Casa Comunal de La Yeguada, distrito Calobre y en el cuadro deportivo de Palo Verde en San Marcelo en el distrito de Cañazas.

-Los Santos: A un costado de la iglesia de El Cedro, distrito de Macaracas.

-Darién: Comunidad de Canglón (frente al Mini Super Canglón) en Metetí distrito de Pinogana.

-Herrera: Plaza 3 de noviembre (Plaza de Toros) de La Arena distrito de Chitré.

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