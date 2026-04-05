Agroferias del IMA regresan este 7 de abril | Estos son los puntos de venta

Para el martes 7 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Panamá Oeste:</b> Puerto de Vacamonte, distrito de Arraiján.<b>-Chiriquí: </b>Cancha comunal de Gómez, distrito de Bugaba.<b>-Coclé:</b> Parque frente al puesto de salud de Capellanía, distrito de Natá.<b>-Panamá Este:</b> Trébol #2, corregimiento de Pacora, distrito de Panamá.<b>-Veraguas:</b> Casa Comunal de La Yeguada, distrito Calobre y en el cuadro deportivo de Palo Verde en San Marcelo en el distrito de Cañazas.<b>-Los Santos: </b>A un costado de la iglesia de El Cedro, distrito de Macaracas.<b>-Darién: </b>Comunidad de Canglón (frente al Mini Super Canglón) en Metetí distrito de Pinogana.<b>-Herrera:</b> Plaza 3 de noviembre (Plaza de Toros) de La Arena distrito de Chitré.