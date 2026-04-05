Agroferias del IMA regresan este 7 de abril | Estos son los puntos de venta

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó que las agroferias retomarán sus actividades este martes 7 de abril en distintos puntos del país, ofreciendo productos a precios accesibles para la población.

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m., y los consumidores deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad, además de llevar bolsas reutilizables para realizar sus compras.

El IMA también dio a conocer el calendario de las jornadas, que se desarrollarán en diversas comunidades a nivel nacional, como parte de su estrategia para garantizar el acceso a alimentos económicos.