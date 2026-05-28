Las noticias que están marcando Panamá este jueves

Ariel Rodríguez Mitre seguirá detenido por caso Suntracs

Un juez de garantías mantuvo la detención provisional de Ariel Rodríguez Mitre dentro de la investigación por presunto blanqueo de capitales vinculada al caso Suntracs, uno de los procesos judiciales más sonados del país.

Vapeadores se disparan entre jóvenes panameños

El Ministerio de Salud alertó que el consumo de cigarrillos electrónicos aumentó 3.7 veces en Panamá desde 2019, principalmente entre jóvenes de 15 a 34 años, pese a la reducción del tabaquismo tradicional.

Irán niega acuerdo con EE.UU. mientras crece tensión en Gaza

Irán desmintió versiones sobre un supuesto acuerdo con Estados Unidos en medio del aumento de la ofensiva israelí en Gaza y Líbano, situación que sigue elevando la tensión internacional.

Crisis en la Unachi se agrava tras hospitalización de la rectora

La Universidad Autónoma de Chiriquí confirmó que la rectora Etelvina Medianero de Bonagas permanece bajo observación médica en medio de la polémica por su continuidad en el cargo y las crecientes tensiones dentro de la universidad.

Minsa alerta sobre productos de Cosmetic Plus

El Ministerio de Salud suspendió temporalmente a la empresa Cosmetic Plus y pidió a la población dejar de usar varios de sus productos cosméticos mientras se corrigen irregularidades detectadas en los procesos de fabricación.