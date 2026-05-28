Mulino sanciona Ley No. 526 sobre sustancia económica y rentas pasivas extranjeras

El presidente José Raúl Mulino sancionó la Ley No. 526 de 28 de mayo de 2026, la cual introduce modificaciones y adiciones fundamentales al Código Fiscal relativas al impuesto sobre la renta y las reglas de sustancia económica para determinadas rentas pasivas de fuente extranjera. La nueva normativa, publicada en la <b>Gaceta Oficial No. 30534-B</b> este mismo jueves, establece un marco de cumplimiento para entidades integrantes de grupos multinacionales domiciliadas o constituidas en Panamá que perciban rentas pasivas provenientes del exterior. <b>Puntos clave de la Ley No. 526</b><b>Reglas de sustancia económica:</b> Las empresas deberán acreditar el cumplimiento de condiciones de sustancia económica —que incluyen recursos humanos, activos, dirección y gestión efectiva en el territorio nacional— para que sus rentas pasivas de fuente extranjera no sean consideradas gravadas, manteniendo el principio de territorialidad. <b>Entidades no calificadas:</b> Aquellas entidades que no cumplan con los requisitos de reporte o de sustancia económica serán consideradas 'no calificadas' y estarán sujetas a una tarifa única y definitiva del 15% sobre la renta neta gravable. <b>Rentas pasivas alcanzadas:</b> La ley aplica a ingresos por dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital, rentas de capital inmobiliario y otras rentas de capital mobiliario provenientes de fuente extranjera. <b>Obligaciones de reporte: </b>Se establece la obligatoriedad de presentar, anualmente dentro de la declaración jurada de renta, la información necesaria para demostrar la sustancia económica. <b>Cláusula antiabuso:</b> El Ministerio de Economía y Finanzas está facultado para desconocer mecanismos establecidos con el propósito principal de obtener ventajas tributarias que desvirtúen el objeto de esta ley. <b>Exclusiones y reglamentación</b>La ley contempla exclusiones específicas para entidades financieras, de seguros, y gestores de fondos regulados que ya cuentan con supervisión prudencial y deben cumplir con requerimientos de sustancia según sus legislaciones sectoriales especiales. Asimismo, se incluye una exclusión para la Marina Mercante, reconociendo la naturaleza intrínsecamente móvil de sus actividades. <b>La norma entrará en vigor a partir del periodo fiscal de 2027 y el Órgano Ejecutivo dispone de un plazo de noventa días calendario para su reglamentación.</b>