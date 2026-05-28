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Economía

Infraestructura especial: Así distribuye el IPHE $7 millones en las provincias

El nuevo Módulo de Atención a la Primera Infancia de Penonomé inició operaciones el 22 de mayo de 2026.
El nuevo Módulo de Atención a la Primera Infancia de Penonomé inició operaciones el 22 de mayo de 2026. Cedida | IPHE
Por
Mileika Lasso
  • 28/05/2026 17:33
La institución de educación y estimulación temprana expande centros técnicos en Tocumen y Coclé, bajo el reto de sostener la inserción laboral tras los 21 años

El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) ejecuta un presupuesto de inversión superior a los $7 millones durante el período bianual 2024-2026. Los fondos públicos financian obras de infraestructura, talleres vocacionales y adecuaciones tecnológicas en 21 sedes del país, en medio de una matrícula que hasta abril se ubicó en 18,712 estudiantes con discapacidad.

A pesar de la expansión física en 73 distritos y 220 corregimientos, la entidad en sus casi 75 años de creación enfrenta el desafío estructural del límite de edad de atención oficial, fijado hasta los 21 años. La institución, creada mediante la Ley No. 53 de 1951 y modificada por la Ley No. 23 de 1990, capta a la población desde los cero años en centros de salud mediante estimuladoras tempranas e implementa el programa Transición a la Vida Adulta; sin embargo, el egreso del sistema regular marca un punto de inflexión para las familias, que pasan de la tutela educativa especializada a depender de las dinámicas de contratación del mercado laboral panameño.

La urgencia de estas obras coincide con las estadísticas de inserción económica de la propia institución. Reportes de capacitación sociolaboral del IPHE reconocen una histórica baja tasa de empleo entre los egresados de las Carreras Técnicas Intermedias (CTI), la cual se situó en apenas un 14% entre los años 2017-2020. Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) integra a esta población en sus bases de datos a través de oficinas regionales para vincularlos al programa estatal Mi Primer Empleo.

El reporte de gestión institucional destaca la construcción de talleres especializados del Centro de Educación Vocacional Especializada (CEVET) en Tocumen y nuevas aulas para el manejo de granjas ecológicas en Panamá Oeste, además de mejoras agropecuarias en Boquete, provincia de Chiriquí. Las adiciones buscan robustecer las CTI en disciplinas como gastronomía, servicios de hotelería y comercio industrial.

La oferta académica de las CTI incluye especialidades en:

Artes gráficas con énfasis en encuadernación
Construcción con énfasis en albañilería
Chapistería
Diseño de corte y Confección de vestuario.
Ebanistería
Gastronomía y Servicio de Hotelería
Para el Comercio y la Industria
Peluquería, Belleza y Estética Integral
Práctica de Oficina7Soldadura General
Tapicería con Énfasis en Decoración
Manejo de Granjas Ecológicas
Jardinería
Tapicería Decoración

La descentralización de los servicios de la institución sumó el pasado 22 de mayo de 2026 el Módulo de Atención a la Primera Infancia en Penonomé, provincia de Coclé, que se añade a obras recientes como el Módulo de La Villa en Los Santos y aulas para el Programa de Autismo en Betania. La operatividad del sistema descansa sobre una planilla de 2,300 servidores públicos entre docentes, técnicos y administrativos.

Durante el período en mención, la institución realizó importantes adecuaciones en seguridad y bienestar estudiantil, incluyendo:

Instalación de alarmas contra incendios.
Modernización de cocinas y comedores.
Mejoras deportivas.
Mantenimiento de pistas de Equinoterapia.
Creación de Salas de Integración Sensorial.
Fortalecimiento de áreas terapéuticas y de rehabilitación.

No obstante, el reto de la inclusión laboral radica en la sostenibilidad económica de las familias una vez que los alumnos concluyen la educación media o las CTI, etapas donde el apoyo estatal directo en alimentación complementaria y recursos didácticos finaliza de forma regular al expirar el rango de edad escolar estipulado por ley.

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