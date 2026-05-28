Infraestructura especial: Así distribuye el IPHE $7 millones en las provincias

El Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) ejecuta un presupuesto de inversión superior a los $7 millones durante el período bianual 2024-2026. Los fondos públicos financian obras de infraestructura, talleres vocacionales y adecuaciones tecnológicas en 21 sedes del país, en medio de una matrícula que hasta abril se ubicó en 18,712 estudiantes con discapacidad.

A pesar de la expansión física en 73 distritos y 220 corregimientos, la entidad en sus casi 75 años de creación enfrenta el desafío estructural del límite de edad de atención oficial, fijado hasta los 21 años. La institución, creada mediante la Ley No. 53 de 1951 y modificada por la Ley No. 23 de 1990, capta a la población desde los cero años en centros de salud mediante estimuladoras tempranas e implementa el programa Transición a la Vida Adulta; sin embargo, el egreso del sistema regular marca un punto de inflexión para las familias, que pasan de la tutela educativa especializada a depender de las dinámicas de contratación del mercado laboral panameño.

La urgencia de estas obras coincide con las estadísticas de inserción económica de la propia institución. Reportes de capacitación sociolaboral del IPHE reconocen una histórica baja tasa de empleo entre los egresados de las Carreras Técnicas Intermedias (CTI), la cual se situó en apenas un 14% entre los años 2017-2020. Frente a este escenario, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) integra a esta población en sus bases de datos a través de oficinas regionales para vincularlos al programa estatal Mi Primer Empleo.

El reporte de gestión institucional destaca la construcción de talleres especializados del Centro de Educación Vocacional Especializada (CEVET) en Tocumen y nuevas aulas para el manejo de granjas ecológicas en Panamá Oeste, además de mejoras agropecuarias en Boquete, provincia de Chiriquí. Las adiciones buscan robustecer las CTI en disciplinas como gastronomía, servicios de hotelería y comercio industrial.

La oferta académica de las CTI incluye especialidades en: