Agroferias del IMA: conozca los puntos de venta para este 13 y 14 de abril

Para el lunes 13 y martes 14 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>LUNES 13 DE ABRIL</b><b>-Coclé:</b> Junta Comunal de Chiguirí Arriba en el distrito de Penonomé.<b>MARTES 14 DE ABRIL</b><b>-Comarca Ngäbe Buglé: </b>Cancha Comunal de Cerro Pelado distrito de Ñúrüm.<b>-Panamá Oeste:</b> Cuadro de El Pantanal en Burunga en el distrito de Arraiján.<b>-Chiriquí:</b> Cancha de Santa Marta en el distrito de Bugaba.<b>-Coclé: </b>Casa local de Pueblo Nuevo en Caballero en el distrito de Antón.<b>-Panamá Este: </b>Unión Santeña en Chimán en el distrito de Chepo.<b>-Veraguas: </b>Cuadro de San José en el distrito de San Francisco y en la Cancha multiusos de Los Ruices en El Prado distrito de Las Palmas.<b>-Los Santos: </b>Junta Comunal de Guanico en el distrito de Tonosí.<b>-Darién: </b>Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría en el distrito de Santa Fe.<b>-Colón: </b>Casa Comunal de Salamanca en el distrito de Colón.<b>-Herrera:</b> Junta Comunal de Chupampa en el distrito de Santa María.<b>-Panamá: </b>Cuadro El Fata en La Rivera en el corregimiento de Pedregal.