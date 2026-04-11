Agroferias del IMA: conozca los puntos de venta para este 13 y 14 de abril

De acuerdo con la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. En ese sentido, se recordó a los consumidores que deberán presentar obligatoriamente su cédula de identidad al momento de la compra, así como llevar bolsas reutilizables para facilitar el traslado de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informó los puntos donde se realizarán agroferias este lunes 13 y martes 14 de abril en distintos sectores del país, con el objetivo de ofrecer productos a precios accesibles a la población.

Calendario completo de agroferias de la próxima semana

Para el lunes 13 y martes 14 de abril, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

LUNES 13 DE ABRIL

-Coclé: Junta Comunal de Chiguirí Arriba en el distrito de Penonomé.

MARTES 14 DE ABRIL

-Comarca Ngäbe Buglé: Cancha Comunal de Cerro Pelado distrito de Ñúrüm.

-Panamá Oeste: Cuadro de El Pantanal en Burunga en el distrito de Arraiján.

-Chiriquí: Cancha de Santa Marta en el distrito de Bugaba.

-Coclé: Casa local de Pueblo Nuevo en Caballero en el distrito de Antón.

-Panamá Este: Unión Santeña en Chimán en el distrito de Chepo.

-Veraguas: Cuadro de San José en el distrito de San Francisco y en la Cancha multiusos de Los Ruices en El Prado distrito de Las Palmas.

-Los Santos: Junta Comunal de Guanico en el distrito de Tonosí.

-Darién: Cancha de la Junta Comunal de Agua Fría en el distrito de Santa Fe.

-Colón: Casa Comunal de Salamanca en el distrito de Colón.

-Herrera: Junta Comunal de Chupampa en el distrito de Santa María.

-Panamá: Cuadro El Fata en La Rivera en el corregimiento de Pedregal.