Agroferias del IMA: Conozca los puntos de venta para este jueves 26 de marzo

El <b><a rel="nofollow" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/ima-instituto-de-mercadeo-agropecuario">Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA)</a></b> dio a conocer el calendario de agroferias que se llevarán a cabo este<b> jueves 26 de marzo </b>en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.