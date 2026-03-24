Agroferias del IMA: Conozca los puntos de venta para este jueves 26 de marzo

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) dio a conocer el calendario de agroferias que se llevarán a cabo este jueves 26 de marzo en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Calendario de Agroferias del jueves 26 de marzo

Para el jueves 26 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Coclé: Casa local de San Juan de Dios, distrito de Antón.

-Veraguas: Cancha techada de Las Palmas cabecera y La Placita en Monjarás, distrito de Calobre.

-Colón: Parque público de María Chiquita, distrito de Portobelo.

-Herrera: Terreno de la Escuela de Cerro Paja, en El Tijera, distrito de Ocú.

-Panamá: Entrada de Santa Marta (antiguo corredor) en Belisario Frías, distrito de San Miguelito.

-Los Santos: Escuela de Espino Amarillo, distrito de Macaracas.

-Darién: Parque de Chepigana cabecera y en la cancha techada de Seteganti, distrito de Chepigana.

-Comarca Ngäbe Buglé: Antes de pasar el río en Boca de Balsa, distrito de Besikó.

-Chiriquí: Cancha Comunal de Cerro Punta, distrito de Tierras Altas.