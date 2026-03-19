IMA anuncia agroferias el 20 de marzo: estos son los puntos de venta

Según detalló la entidad, las ventas iniciarán a partir de las 8:00 a.m. y los consumidores deberán presentar obligatoriamente la cédula de identidad y llevar bolsas reutilizables para la compra de los productos.

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) informa que este viernes 20 de marzo se llevarán a cabo agroferias en diferentes puntos del país, ofreciendo a la población productos económicos.

Puntos de venta de agroferias del viernes 20 de marzo

Para el viernes 20 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:

-Los Santos: Junta Comunal de El Hato, distrito de Guararé.

-Veraguas: Parque principal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera y en la Casa Comunal de Boro, distrito de La Mesa.

-Herrera: Plaza San Pedro en Monagrillo, distrito de Chitré.

-Colón: Comunidades de la Guiara (en el rellno) en Isla Grande, distrito de Portobelo.

-Panamá Este: Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, corregimiento de Las Garzas.

-Coclé: Casa local de Churubé, en El Caño distrito de Natá.

-Darién: Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana.

-Panamá Oeste: Casa local de Los Mortales, en Los Díaz, distrito de La Chorrera.

-Chiriquí: Cancha de La 20 de enero, distrito de Bugaba.

-Bocas del Toro: Cancha de Una Milla, distrito de Almirante.