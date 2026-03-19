IMA anuncia agroferias el 20 de marzo: estos son los puntos de venta

Para el viernes 20 de marzo, las agroferias se llevarán a cabo en las siguientes ubicaciones:<b>-Los Santos:</b> Junta Comunal de El Hato, distrito de Guararé.<b>-Veraguas: </b>Parque principal de San Francisco, corregimiento de San Francisco cabecera y en la Casa Comunal de Boro, distrito de La Mesa.<b>-Herrera: </b>Plaza San Pedro en Monagrillo, distrito de Chitré.<b>-Colón: </b>Comunidades de la Guiara (en el rellno) en Isla Grande, distrito de Portobelo.<b>-Panamá Este: </b>Predios de la Junta Comunal de Las Garzas, corregimiento de Las Garzas.<b>-Coclé:</b> Casa local de Churubé, en El Caño distrito de Natá.<b>-Darién: </b>Cancha techada de La Palma, distrito de Chepigana.<b>-Panamá Oeste:</b> Casa local de Los Mortales, en Los Díaz, distrito de La Chorrera.<b>-Chiriquí: </b>Cancha de La 20 de enero, distrito de Bugaba.<b>-Bocas del Toro:</b> Cancha de Una Milla, distrito de Almirante.